Роскосмос сообщил о завершении огневых испытаний ракетного "царь-двигателя" РД-171МВ

Как уточнили в госкорпорации, он является самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты "Союз-5", успешно завершены. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"В НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

Как уточнили в госкорпорации, доводочный двигатель РД-171МВ является самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. За время девяти огневых испытаний он проработал 1 461 секунду без снятия с испытательного стенда. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики

Ранее сообщалось, что Конструкторское бюро химавтоматики (входит в госкорпорацию "Роскосмос") провело успешное огневое испытание нового ракетного двигателя РД-0124МС, предназначенного для второй ступени ракеты-носителя "Союз-5". Двигатель впервые испытали в комплектации с четырьмя камерами сгорания.