США безвозмездно передадут Чехии 2 вертолета UH-1Y и 6 AH-1Z

ЦАМТО, 25 августа. По информации Минобороны Чехии, в ходе посещения 24-й авиабазы (аэропорт Прага-Кбелы) министр обороны Яна Чернохова подтвердила, что США безвозмездно передадут ВВС Чехии 2 вертолета UH-1Y и 6 AH-1Z.

Таким образом, на вооружении ВВС Чехии будет состоять 20 американских машин: 10 многоцелевых UH-1Y "Веном" и 10 ударных AH-1Z "Вайпер". Американские вертолеты с 2023 года заменят Ми-35/24В российского производства.

По итогам апрельского визита чешского министра обороны в Вашингтон, с США была достигнута договоренность о передаче в дополнение к заказанным восьми новым UH-1Y и четырем AH-1Z двух дополнительных "Вайпер" и шести "Веном".

Хотя сами вертолеты предаются бесплатно, Чехия должна будет оплатить их ремонт и модификацию в соответствии с требованиями ВС, доставку и другие сопутствующие расходы. Окончательная стоимость этих работ пока не определена.

С 2003 года по настоящее время на вооружении ВВС Чехии состоят 8 вертолетов Ми-35/24V, которые командование ВС считает устаревшими. По оценке начальника отдела развития Вооруженных сил Министерства обороны бригадного генерала Петра Чепелки, вертолеты Ми-24 при необходимости могут быть использованы в качестве источника запасных частей для машин Ми-171Ш, а также могут быть выставлены на продажу. Поставка американских вертолетов также позволит снизить зависимость от России.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл. Ранее, в октябре 2017 года, Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы FMS до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл.

После оценки представленных США предложений в конце 2019 года МО Чехии признало оптимальной, исходя из потребностей вооруженных сил, закупку комбинации из 8 многоцелевых UH-1Y и 4 ударных AH-1Z.

Министры обороны США и Чехии 12 декабря 2019 года подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии вертолетов UH-1Y "Веном" и AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость продажи составила около 14,5 млрд. крон (около 650 млн. долл.). Планируется, что поставки должны завершиться в 2024 году.

С июля 2022 года две группы летчиков и техников ВС Чехии проходят переподготовку на новые типы вертолетов в США. Специалисты компании Bell в течение двух лет будут обучать персонал в Чехии.

В реализации программы закупки вертолетов также участвуют чешские компании LOM Praha, VTU, Ray Service, Aero Vodochody и VR Group. Компания LOM Praha обеспечит поддержку вертолетов UH-1Y и AH-1Z на своем новом заводе.