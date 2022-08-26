"Пришлось начать производство для Украины": МИД Германии сообщил о дефиците вооружений

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что немецкие поставки оружия Киеву находятся под угрозой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что собственные войска Германии недостаточно оснащены, поэтому немецкие поставки оружия Украине находятся под угрозой. При этом глава МИД ФРГ не верит в успех мирных переговоров с Россией и пообещала, что ее страна сделает все возможное, чтобы Киев победил.

«Поставки на тонкой грани»

Анналена Бербок рассказала в интервью телеканалу ZDF, как оценивает минувшие шесть месяцев военной спецоперации России на Украине, а также объяснила, почему она отвергает идею начала мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, пока не ясно, сможет ли Украина победить. Но Бербок пообещала, что в Германии «сделают для этого все», так как «Украина уже шесть месяцев борется за свою свободу, за свою страну, за мир и европейский миропорядок».

«Немецкие поставки оружия находятся на тонкой грани К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», - сказала глава МИД ФРГ.

Она считает, что День независимости Украины, который страна отметила 24 августа - «тревожный звонок» для рассмотрения вопроса о том, как еще можно помочь Киеву. Однако из-за недостаточного оснащения собственных войск в Германии не уверены, что и дальше смогут поставлять Украине вооружения.

«С украинской точки зрения, конечно, лучше делать поставки вчера, чем сегодня. Однако Германия также должна думать в среднесрочной перспективе. Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины», - пояснила Бербок.

"Мы не слушали наших друзей"

Комментируя «потерю доверия к внешней политике Германии со стороны восточноевропейских и балтийских стран-партнеров», Бербок признала, что «было разбито много фарфора».

«Придерживаясь «Северного потока - 2», мы не прислушались к опасениям наших балтийских и восточноевропейских друзей», - заявила дипломат.

Как отмечает ZDF, партия Бербок «уже подвергла проект газопровода критике и предостерегла от чрезмерной зависимости от российской энергетики».

Глава МИД Германии добавила, что отношения между ФРГ и союзниками также «спотыкаются» во время дискуссий об обмене тяжелыми вооружениями с восточноевропейскими странами. По ее мнению, «в целом поставка тяжелого вооружения шла нерешительно»: в начале спецоперации правительства некоторых стран полностью исключили возможность поставки оружия на Украину.

«Теперь осенью нужны дополнительные и быстрые поставки, чтобы украинцы могли защищаться. В то же время надо быть готовым к тому, что война продолжится в следующем году. В ближайшие недели Германия поставит Украине ЗРК Iris-T. Другие системы должны появиться в следующем году», - заявила Бербок.

Она также уверена, что «безумный план» Путина «пока не сработал», так как спецоперация длится уже шесть месяцев. По мнению главы МИД Германии, у российских властей был план, согласно которому Украина должна была быть «захвачена», а ее правительство и президент Владимир Зеленский «свергнуты» «за несколько дней».

«Бербок по-прежнему считает, что переговоры с российским правительством о прекращении войны неверны. По ее мнению, к 24 февраля «было сделано все, чтобы дипломатическим путем предотвратить войну». Но президент России решил сорвать эти мирные переговоры», - сообщили авторы статьи.

Немецкие поставки вооружений

21 июня власти Германии впервые опубликовали список предоставленного Киеву оружия, а также план дальнейших поставок. Правительство ФРГ заявило о намерении передать Украине в том числе 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T и реактивные системы залпового огня MARS.

Официальные лица России неоднократно призывали западные страны прекратить накачивать Киев оружием. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что, поставляя вооружение на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией. Глава МИД России подчеркивал, что западное вооружение на Украине будет законной целью для российских военных.

Еще 8 июня канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации Североатлантического альянса и России. По словам канцлера, в вопросе поставок вооружения страна «действует в согласовании с союзниками».

Мария Шустрова