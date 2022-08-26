Новый пакет британской военной помощи Киеву включает ракетные системы и беспилотники

ЦАМТО, 25 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 54 млн. фунтов стерлингов (63,5 млн. долл.).

Пакет включает ракетные системы, 850 микро-БЛА Black Hornet и 2 тыс. других беспилотников, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Великобритания с момента начала российской специальной операции на территории Украины выделила Киеву 2,3 млрд. фунтов стерлингов (2,7 млрд. долл.) в качестве финансовой и военной помощи, сообщил офис британского премьер-министр Бориса Джонсона.

Изначально в канцелярии британского премьера сообщили о поставке 200 беспилотников в рамках нового пакета помощи, однако позднее исправили цифру на 2000, отмечает агентство.

Как говорится в заявлении, Великобритания также предоставит Украине противоминные транспортные средства.

Британия, кроме того, планирует расширить подготовку украинских военных, а также заявляет, что к этому процессу присоединились еще восемь стран.