Минобороны завершает строительство в Казани военного госпиталя

Строители Минобороны России завершают возведение в Казани военного госпиталя

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Строители Минобороны России завершают возведение в Казани военного госпиталя, он должен начать работу уже в сентябре, сообщили журналистам в четверг в министерстве.

"Замминистра обороны России Тимур Иванов совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым проинспектировал в Казани готовность нового военного госпиталя. В настоящее время специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершают монтаж оборудования и медицинской мебели. Сдать объект под ключ планируется уже в сентябре текущего года, спустя год после старта работ", - сказали в ведомстве.

Как отметил Иванов, объект практически готов, остались последние штрихи.

"Буквально за год строители возвели современное медицинское учреждение, которое будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь как военнослужащим, членам их семей, так и гражданскому населению республики", - добавил он.

Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместился на площади более 12,5 тысячи квадратных метров. Госпиталь будет полностью укомплектованным современным медицинским оборудованием.

В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. В диагностическом корпусе дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. В отдельно стоящем инфекционном корпусе – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельными выходами и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок.