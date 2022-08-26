Минобороны завершает строительство в Казани военного госпиталя

Строители Минобороны России завершают возведение в Казани военного госпиталя
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Строители Минобороны России завершают возведение в Казани военного госпиталя, он должен начать работу уже в сентябре, сообщили журналистам в четверг в министерстве.
Как отметил Иванов, объект практически готов, остались последние штрихи.
"Буквально за год строители возвели современное медицинское учреждение, которое будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь как военнослужащим, членам их семей, так и гражданскому населению республики", - добавил он.
Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместился на площади более 12,5 тысячи квадратных метров. Госпиталь будет полностью укомплектованным современным медицинским оборудованием.
В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. В диагностическом корпусе дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. В отдельно стоящем инфекционном корпусе – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельными выходами и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок.