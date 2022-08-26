«Абсолютный дефицит»: глава МИД Германии рассказала правду о запасах вооружения бундесвера

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Вооруженные силы Германии столкнулись с тотальным дефицитом запасов оружия. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает телеканал ZDF.

По словам главы дипломатического ведомства Германии, именно по причине дефицита запасов военной техники и вооружений германская военная помощь Украине носит ограниченный характер. Поставки оружия Киеву идут «по тонкой грани», подчеркнула Бербок.

Также министр иностранных дел Германии отметила, что для Украины было бы оптимальным вариантом получать оружие «вчера, а не сегодня». Однако ФРГ следует планировать поставки в среднесрочной перспективе.

Ранее сама Украина, а затем и страны Евросоюза стали обвинять Германию в срыве поставок вооружений Киеву. Судя по всему, президент Украины Владимир Зеленский сначала рассчитывал совсем на другие объемы германской военной помощи. Однако Берлин не оправдал ожиданий украинского президента.

Возможно, именно по этой причине отношение украинского руководства к ФРГ всегда было несколько развязным. Более никого из западных лидеров украинские дипломаты не позволяли себе демонстративно оскорблять (вспоминая историю с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвавшим канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой»). Но как не проси и не требуй, а оружия от этого на германских складах не прибавится.

Сама Бербок пытается оправдываться. Она заявила, что из-за проблем с оружием на складах бундесвера, германская военная промышленность была вынуждена начать производство вооружений специально для Украины. Впрочем, потенциал Германии в военной сфере и так оказался удивительно малым.

Со времен холодной войны в восприятии бывших советских, а ныне российских граждан Германия оставалась одним из важнейших и опаснейших в военном плане союзников США. О мощи бундесвера много рассуждали в советское время. Но в 1990-е – 2000-е годы реальное положение дел в германской армии многократно ухудшилось. Удар по бундесверу нанесли сами германские власти, которые проводили политику сокращения вооруженных сил.

Нет сомнений, что такая политика в определенный период была выгодна США, так как обосновывала необходимость присутствия в стране американских вооруженных сил и расширения НАТО. К тому же, ФРГ, перестав быть рубежом с социалистическим лагерем, стала менее интересовать Вашингтон в военном плане: фланг НАТО сдвинулся на восток, основное внимание США стали уделять Польше, Румынии, Украине, странам Прибалтики.

Сейчас и Германия, и Украина, и сами США пожинают плоды этой политики. Кстати, военной промышленности ФРГ будет очень сложно работать в условиях энергетического кризиса, при недостаточном уровне поставок российского газа.