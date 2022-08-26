Ракетные удары нанесены сразу под двум военным базам США в Сирии

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После обстрела армией США территории Сирии в этой стране были совершены атаки на американские военные базы. Информация подтверждается центральным военным командованием США.

В сообщениях приводятся данные о том, что нанесено поражение сразу двум американским базам в САР – «Коноко» и Green Village. Обе они находятся в северо-восточной части Сирии. Основная цель нахождения этих объектов США в стране состоит в том, чтобы осуществлять незаконную добычу нефти и газа в американских интересах. Сами американские военные и обеспечивают охрану незаконного бизнеса по разграблению сирийских природных ресурсов.

В сообщениям американского командования говорится о том, что базы были обстреляна ракетами. В результате ударов ранения получили как минимум трое военнослужащих армии США. О погибших не сообщается.

Центральное командование утверждает, что к атакам «имеют причастность проиранские силы».

Из сообщения:

В результате ответного удара часть боевиков, осуществивших нападение на американские объекты, была уничтожена.

По некоторым данным, американская сторона наносила удара с использованием вертолётов.

Из комментария американского генерала, возглавляющего CENTCOM:

Мы уверены в наличии способности по защите наших сил и союзников от подобного рода атак.

Напомним, что американские военные незаконно присутствуют на территории Сирийской Арабской Республики. Российская сторона неоднократно призывала США вывести войска из Сирии и уважать суверенитет и территориальную целостность страны. Но власти США остаются глухи к такого рода призывам.