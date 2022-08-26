Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.
По информации пресс-службы, десант условного противника обнаружили с беспиплотников во время разведки прибрежной зоны. На основе переданных координат артиллеристы нанесли удар по месту высадки "противника".
"Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей", - отмечается в сообщении.