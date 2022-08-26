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РИА Новости

Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант

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Реактивные системы залпового огня "Ураган"
Реактивные системы залпового огня "Ураган".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"В ходе мероприятий боевой подготовки расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" и реактивных систем залпового огня калибра 220 миллиметров "Ураган" на полигоне Успеновский выполнили нормативы по занятию огневых позиций, а также отработали вопросы ведения разведывательных действий с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в релизе.

По информации пресс-службы, десант условного противника обнаружили с беспиплотников во время разведки прибрежной зоны. На основе переданных координат артиллеристы нанесли удар по месту высадки "противника".

"Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей", - отмечается в сообщении.

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