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РИА Новости

В России сертифицировали первый беспилотный вертолет

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Беспилотный вертолет компании "Радар ММС"
Беспилотный вертолет компании "Радар ММС".
Источник изображения: © Фото : "Радар ММС"

"Радар ммс": в России сертифицирован первый беспилотный вертолет по требованиям Росавиации

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА Новости на прошедшем недавно форуме "Армия-2022" исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

"БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми", — отметил Анцев.

Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса — 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость — 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.

Сейчас компания ориентируется на переход к серийному производству таких машин, все возможности у нее есть, уточнил Анцев.

"У нас есть все стенды — двигательные, подвижные, климатические, безэховые камеры, где все проходит испытания. Более того, у нас есть свой летно-испытательный комплекс, что позволяет нам и в экспериментальном плане отрабатывать эти аппараты, и, разумеется, сертифицировать их в правовом поле, которое сегодня создается под беспилотники", — заключил он.

РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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