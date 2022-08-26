В МО рассказали об интеллектуализации российских вооружений

Также начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны Василий Елистратов заявил, что большая роль все еще отводится личной подготовке военнослужащих

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) присутствуют в российском высокоточном оружии и системах вооружения различного базирования, однако большая роль все еще отводится личной подготовке военнослужащих. Об этом ТАСС в рамках прошедшего форума "Армия-2022" рассказал начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов.

"Интеллектуальные технологии, искусственный интеллект - это такая сквозная, пронизывающая технология. Она присутствует почти во всех образцах. Высокоточные образцы - однозначно да. Системы вооружения наземного, воздушного, морского базирования - да", - сказал он в ответ на вопрос о том, в каких образцах вооружений ВС РФ применяются технологии ИИ.

По словам Елистратова, в условиях "современной, гибридной войны" на вопросы интеллектуализации вооружений "делается ставка". При этом он отметил, что, поддерживая технологии ИИ, военное ведомство не ограничивает внедрение классических методов достижения целей. "Война будущего - это война машин. Это все понимают. И чем умнее оружие, тем меньше потерь. Самое ценное - это жизнь человека. Но это - будущее, - подчеркнул начальник управления. - Сейчас, в этот переходный период, естественно, большая роль отводится и личной подготовке военнослужащих".

Ранее, выступая в рамках "Армии-2022", начальник главного управления инновационного развития военного ведомства Александр Осадчук сообщил о создании в структуре ведомства управления по развитию искусственного интеллекта для активизации работ по использованию данных технологий при разработке вооружений.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступило Минобороны России.