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Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета

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Самолет ТВС-2МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском
Самолет ТВС-2МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Малая авиация может оказаться на грани потери основного самолета. По данным «Известий», Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2 — на российский аналог до момента сертификации самолета.

В материале отмечается, что ведомство отложило вопрос финансирования. До этого производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у правительства поддержку на эти разработки в размере девяти миллиардов рублей.

По данным издания, компания уже выпустила 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации и эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали разбор лайнеров, так называемую каннибализацию, для поддержания остального парка в рабочем состоянии. Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров назвал такой процесс мировой практикой и попросил не использовать стандартное для таких случаев слово «каннибализм».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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