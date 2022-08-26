Полянский прокомментировал выделение США очередного пакета военной помощи Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН заявил, что новые поставки оружия Киеву не изменят ситуацию на поле боя

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Новые поставки Западом оружия Киеву не изменят ситуацию в плане боевых действий, однако приведут к увеличению числа жертв среди гражданского населения. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Это сильно не меняет ситуацию на земле, несколько усложняет ситуацию для нас, особенно для гражданских, потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими и ракетными системами, способными достигать областей, которые были раньше недоступны украинским военным. Это означает больше жертв среди гражданского населения, больше инцидентов и провокаций", - сказал он в эфире телеканала Sky News, комментируя выделение США очередного пакета военной помощи Украине на сумму $3 млрд.

Полянский отметил, что специальная военная операция идет по плану. "У нас есть все необходимое время. Мы стараемся сохранить как можно больше личного состава и жизней гражданского населения", - подчеркнул он.