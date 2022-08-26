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Вестник Мордовии

Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", Росгвардия

Выпускаемые в Нижнем Тагиле основные боевые танки Т-90М в настоящее время считаются самыми совершенными серийными отечественными боевыми машинами.

Они имеют все, что должно быть у танков, выпускаемых во втором десятилетии XXI века: многоканальные прицелы наводчиков-операторов, прицелы-дублеры, панорамные приборы командиров, дистанционно-управляемые пулеметные установки, современные средства связи, системы автоматизированного управления войсками.

Основная многослойная броня усилена модульной противотандемной защитой нового поколения, имеются элементы комплекса оптико-электронного подавления, проведены работы по изоляции боекомплекта и др.

Орудие-пусковая установка способно применять не только различные боеприпасы, но и управляемые ракеты с различными боевыми частями.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", Росгвардия

Мощный многотопливный двигатель обеспечивает хорошую подвижность и маневренность.

В настоящее время танк проходит проверку реальными боевыми действиями в ходе специальной военной операции против нацистских украинских формирований. Судя по тому, что сообщается, модернизированные девяностые показывают себя очень хорошо.

К тому же, такой бесценный опыт дает возможность понять, как можно сделать что-то для дальнейшего улучшения его тактико-технических характеристик. Во всяком случае, как считают эксперты, у него еще значительный модернизационный потенциал.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Росгвардия
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