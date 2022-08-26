Запад обрек Украину на конфликт, которого можно было избежать

Полгода российско-украинских боевых действий: конфликт, которого можно было избежать

Можно ли было избежать боевых действий на Украине? Военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive указывает, что гордыня Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения обрекли Киев на конфликт, от которого вполне можно было уклониться.

Дэниел Дэвис (Daniel Davis)

Завтра российско-украинский конфликт перевалит за полугодовой рубеж, поэтому пора, наконец, задать трудный вопрос, на который в Белом доме не горят желанием отвечать: не гордыня ли Киева, Вашингтона и Брюсселя обрекла украинский народ на конфликт, которого можно и дóлжно было избежать?

Мы должны получить точный и правдивый ответ, потому что если он окажется утвердительным и боевых действий действительно можно было избежать, тогда десятки тысяч украинцев погибли, миллионы покинули страну, а сотни городов обратились в руины всего лишь во имя горстки мужчин и их тщеславия — причем без реальных шансов Киева на победу.

Трезвый анализ имеющихся фактов приводит к неутешительному выводу, что конфликт действительно можно и нужно было предотвратить. Спасти тысячи жизней. Не допустить полного разрушения украинской экономики. А заодно и серьезных последствий для американской и европейской экономики, причем худшее еще впереди и ждет нас этой осенью и зимой.

Установить истину — интерес отнюдь не сугубо научный. Чем дольше длятся боевые действия, тем сильнее западные лидеры и СМИ тиражируют миф, будто Украина может выиграть, что все жертвы Запада необходимы и совершенно оправданы, а наши страдания продолжатся "сколько потребуется". Хотя люди гибнуть зазря, качество жизни десятков миллионов американцев и европейцев рухнуло и усугубился риск, что конфликт обострится — будь то по ошибке или просчету – и выйдет за пределы Украины.

Поэтому для американских национальных интересов и нашей будущей безопасности жизненно важно честно и искренне определить, можно ли было избежать боевых действий на Украине. Подавляющее большинство правительственных чиновников и военных и внешнеполитических экспертов утверждает, что конфликт был неизбежен, так как его навязал Западу охочий до власти Путин. Однако, как показывает данный анализ, будь украинские и западные лидеры хоть сколько-нибудь готовы к дипломатии, конфликт почти наверняка можно было предотвратить.

Данная статья — первая из серии, где до боли четко описывается, как украинские и западные лидеры упустили шанс избежать войны, а с началом боевых действий упорно отказывались от шагов, которые могли бы ограничить ущерб и привести к перемирию.

В первой части рассматриваются годы (а затем и последние месяцы), предшествующие началу спецоперации 24 февраля, и освещаются возможности Запада полностью предотвратить конфликт. Во второй будут рассмотрены возможности Запада и Украины ограничить ущерб и свести к минимуму достижения России за первые полгода конфликта. Наконец, мы рассмотрим вероятный ход событий в ближайшие шесть месяцев и изучим растущие опасности для Запада и Украины, если урегулирование путем переговоров не будет найдено.

Прежде чем двигаться дальше, сразу же отметим: начал этот конфликт Владимир Путин и единолично несет ответственность за его развязывание. Никто не принуждал его к этим действиям, и у него имелось практически неисчерпаемое множество вариантов для защиты основополагающих интересов России, как он их себе представляет. Однако, как покажет данный анализ, Запад вообще и президент Украины Владимир Зеленский в частности поддались высокомерию и сознательно отринули целый ряд мер и уступок, которые позволили бы избежать боевых действий.

Чтобы понять, как именно Украина и Запад могли предотвратить боевые действия, необходимо разобраться, почему Россия так боялась расширения НАТО, особенно на Украине. Путь к этому конфликту начался более 15 лет назад. Впервые с завуалированной угрозой в адрес Запада Россия выступила в феврале 2007 года. Путина пригласили на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности с участием глав государств и высокопоставленные представителей оборонных ведомств из десятков стран. В своем выступлении Путин поставил западных делегатов в неловкое положение, огласив пространный список претензий России к Западу, но когда дело дошло до расширения НАТО, тон стал еще резче.

Путин назвал продвижение НАТО на восток красной линией и "серьезной провокацией" и риторически спросил: "Против кого это расширение направлено?". Далее он процитировал речь бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера 1990 года: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". После чего добавил: "Где эти гарантии?"

После того, как на саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО посулила членство Грузии и Украины, Путин сразу же предупредил, что любая попытка расширения НАТО до границ России будет рассматриваться как "прямая угроза". В марте 2014 года, после того как Россия незаконно присоединила Крым, Путин заявил, что эти шаги продиктованы "заявлениями Киева о скором вступлении в НАТО". Это создаст "не иллюзорную, а вполне реальную угрозу всему югу России", предупредил он.

В декабре 2021 года Путин отправил Западу последний и безошибочный сигнал о том, как далеко он готов зайти, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. "Это у порога нашего дома, — подчеркнул Путин. — Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Они думают, что мы будем просто смотреть?"

На фоне переброски к украинским рубежам 175 000 военнослужащих Путин явственно дал понять, что примет меры, если Запад продолжит втягивать Украину в НАТО: "Если агрессивная линия наших западных коллег продолжится, мы примем адекватные военно-технические меры и жестко отреагируем на недружественные шаги", — заявил малорослый российский лидер.

После стольких лет все более острых предупреждений никто на Западе не сможет утверждать, что действия Путина застали их врасплох. Но как Путин действует в интересах России, так и США, и Европа должны действовать в собственных интересах. Если отказ от приглашения Украины в НАТО навредит нашей национальной безопасности, то, возможно, игнорировать путинские предостережения было правильно. Если же, наоборот, членство Украины в НАТО подорвет безопасность Запада, то с какими бы угрозами Путин ни выступал, нам следовало отозвать приглашение.

Как будет подробно рассказано в следующей части, руководствуясь именно этой, казалось бы, очевидной логикой, лидеры США, НАТО и Украины совершили роковые ошибки, сделавшие вооруженный конфликт практически неизбежным.

Совершенно понятно, почему Киев так хочет в НАТО. Украина и Россия враждебно настроены друг к другу уже несколько десятилетий, а с 2014 года ведут открытые военные столкновения. Поэтому с точки зрения президента Владимира Зеленского вполне разумно прилагать все усилия, чтобы ускорить вступление в НАТО.

Но Вашингтон и Брюссель обязаны были не допустить дурного решения всего лишь из-за прочувствованной мольбы кандидата в альянс. Первая и главная обязанность НАТО — обеспечить безопасность и благополучие 30 действующих членов. Всё, что подвергает население этих стран военной или экономической опасности, должно быть отвергнуто. Американские и европейские лидеры не выполнили этого основополагающего обязательства, и миллионы украинцев — и еще десятки миллионов европейцев и американцев — уже расплачиваются.

В следующей части этой серии будут рассмотрены последние несколько месяцев, предшествовавших конфликту, и показаны возможности НАТО или Украины его предотвращения. Гордыня Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, опираясь на объективную реальность, обрекли Украину на конфликт, который почти наверняка можно было бы избежать.

Дэниел Дэвис — старший научный сотрудник 19FortyFive по приоритетам обороны и бывший подполковник армии США, четыре раза отправлявшийся в горячие точки