Отправить французов защищать Украину? Какая муха укусила генерала Яковлефф?

Генерал НАТО Мишель Яковлефф призвал отправить французских солдат участвовать в боевых действиях на Украине, сообщает Boulevard Voltaire. По мнению автора статьи, такие высказывания противоречат здравому смыслу. Читатели с ним согласны.

Генерал Мишель Яковлефф, один из высших французских офицеров в НАТО, был гостем канала LCI

Мишель Яковлефф: "Я не предлагаю воевать с Россией, стереть ее с лица земли. Я предлагаю помочь украинцам вести войну у себя дома. Мы воюем не с Россией, а с русскими, воюющими на Украине. Это означает, что мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы "земля-воздух". Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории с целью защиты гражданского населения. Нет ничего противозаконного в том, что мы участвуем в защите Украины. На данный момент она одна проливает свою кровь".

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Широкая публика может не знать генерала Яковлефф. Какая досада! Другие французские генералы, которые удосуживаются большего внимания средств массовой информации, являются частыми гостями на новостных каналах. Например, Жером Пеллистранди из журнала Revue Défense Nationale, Винсен Депорт, всегда здравомыслящий, пока не сказал, что у наших солдат нет степени бакалавра. И, конечно же, Доминик Тренкан, эксперт по любым вопросам, ни в чем не разбирающийся, который был редактором оборонной программы Макрона в 2017 году.

Мишель Яковлефф не из их числа. Он свободно владеет французским и английским языками, но не является ни специалистом по международным отношениям, ни экспертом. Он офицер французского Иностранного легиона, который хорошо знает ситуацию и долгое время служил в штабах НАТО.

"Когда наши генералы занимают высокие посты в НАТО, они начинают защищать политику подконтрольной США организации, а не интересы Франции. Как и в Европарламенте, где многие забывают отстаивать прежде всего интересы Франции".

Тьерри Марьяни, 22 августа 2022 года

Его недавнее заявление удивительно на первый взгляд. Генерал подтвердил седьмого августа в программе канала LCI, что мы должны не только дать украинцам ракеты класса "земля-воздух", но и предоставить военных для их прменения. Он приводит веские доводы: это сложная в использовании техника, это важный потенциал для защиты населения; это не означает нашего участия в конфликте, как считают русские.

Безусловно. Однако Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут. Кроме того, использование зенитной артиллерии французскими солдатами было бы недвусмысленным сигналом, хотя наши генералы только что сказали, что армии нужно наращивать мощь. Да, это правда, как говорит генерал Яковлефф, Украина одна проливает свою кровь, но разве это наш конфликт? Что останавливает нас от отправки сухопутных войск: безрассудный страх перед российской армией, которая несмотря ни на что совершенствуется, или простой здравый смысл?

Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат? Общественное мнение похоже к этому будет готово: ему так вбили в голову, что надо было "солидарными" с Украиной… Но армия при чем?

Чего добивается оратор такого уровня, делая такие громкие заявления? Возможно, он хочет подтолкнуть политическую власть следовать его линии поведения, подчиняющейся американской пропаганде? Это требует разъяснения...

Комментарии читателей:

Michel Franceschi dit

Пока горстка отставных генералов в поисках славы будоражили эфир новостных каналов бесполезными высказываниями, нам оставалось только улыбаться. Но когда у некоторых появляются признаки сумасшествия, необходимо срочно рассмотреть вопрос о принятии радикальных психиатрических мер.

Personne

Украина входит в Евросоюз? Или в НАТО? Насколько мне известно, нет. Тогда почему мы должны официально вмешаться в конфликт, который может стать смертоносным для всей земли? Но кажется, что наш президент полностью этим доволен и нас готовит к этому. Стоит вспомнить его речь по случаю 78-й годовщины освобождения от нацистов Борм-ле-Мимоза три дня назад: "Мы должны заплатить цену за нашу свободу и наши ценности..." Лучше и не скажешь в напоминание о грядущем крупном потрясении.

titi82

Наша страна охвачена безумием. Я предлагаю нашим генералам и политикам с их семьями (детями и внуками) поехать на Украину и в одиночку воевать против русских. Нет слов для этих идиотов, не познавших настоящей войны.

J.p.DROUIN

Что нужно этому генералу, чтобы вступить в ряды армии Зеленского? Ему не хватает пушечного мяса. Что касается ввязывания Франции в конфликт с Россией, то оставшиеся у нас несколько гаубиц Caesar не помогут выиграть войну. Еще один воинственный мечтатель, подобный Макрону.

ERIC LAUDE

Как жаль, что всем этим генералам, которые по большей части учились в военной школе в Сен-Сире, Военно-морской академии или в Высшей школе аэронавтики и космоса, не хватает здравого смысла выступать за сближение с Россией, с которой у нас есть много общего, а не с американцами, которые повсюду сеют только хаос. Им стоило бы вспомнить экспедицию Нормандия-Неман и многие другие. Украинский президент — лжец и выдумывает сценарии, чтобы привлечь внимание международного сообщества, как это было в Боснии или Косово. Сценарии те же. Совершенно неприемлемо ориентироваться на страны Персидского залива, которые являются худшими с точки зрения прав человека. Одним словом, можно было сказать еще много чего.