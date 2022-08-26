Киев надавил на папу римского. Тот не прогнулся

Украина продолжает давить на Ватикан, но папа идёт против течения

Папа римский Франциск отвергает западный нарратив об украинском конфликте, пишет Il Fatto Quotidiano. Автор статьи отмечает, что, несмотря на давление Киева, понтифик отказывается считать Украину невинной жертвой, а Путина — дьяволом во плоти, как того требуют в ЕС и НАТО.

Марко Полити (Marco Politi)

Правительство в Киеве продолжает потихоньку давить на Ватикан. Украинский президент Зеленский хотел бы, чтобы понтифик приехал в Киев, и желательно до визита в Казахстан, который состоится 13 сентября. Папа Франциск пока не принял решение. Он предпочел бы посетить и Киев, и Москву, чтобы побудить стороны к мирным переговорам. Этот закулисный армрестлинг идет уже несколько месяцев. Папа предельно ясен и выражает солидарность украинцам. Он осудил действия России и поручил кардиналам доставить гуманитарную помощь и выразить сожаление украинскому народу.

Однако аргентинский понтифик не придерживается политической линии Зеленского. Папа Франциск сказал патриарху Кириллу, что он не должен быть "прислужником Путина", но и сам решительно отказывается быть "прислужником Запада". И он об этом чётко заявил в ватиканском ежедневнике L’Osservatore Romano. Ватикан считает, что Зеленский хочет втянуть папу в нарратив, в котором Украина представляется исключительно как жертва (что, конечно, верно), Путин — как дьявол во плоти, а Россия — как государство, которое нужно довести до такого состояния, чтобы оно больше никогда не смогло повторить военную кампанию, подобную той, что началась 24 февраля (как сказал министр обороны США Ллойд Остин).

Это нарратив, который пропагандируют в столицах стран НАТО и ЕС. И он исключает любой анализ "предшествовавших событий", то есть геополитических изменений, которые привели к конфликту. Нет в нём места и размышлениям о последствиях тотальной войны с возможным ядерным ударом для Европы, Азии и всего мира.

Папа Франциск не разделяет такой подход. Он идёт против течения, как и большое число стран, составляющих большинство населения нашей планеты и не желающих занимать сторону России или Запада. Потому что для них нарратив, представляющий международную трагедию как вестерн, в котором шериф со своими помощниками должен уничтожить банду злодеев, звучит неубедительно.

Происходящее — это конфликт между Западом и Россией, и именно так к нему следует относиться. Папа прямо заявил в июне, что нужно оставить в стороне "схему Красной шапочки". Бесполезно делать вид, что НАТО в последующие десятилетия после распада СССР не расширялась и не подтягивала военно-политический блок к границам России. Нет смысла скрывать тот факт, что Вашингтон при Джордже Буше-младшем хотел включить Украину в НАТО. Это были годы, когда США так слепо верили в своё всемогущество, что решили, что могут захватить одновременно Афганистан и Ирак. В 2008 году вступление Украины в альянс заблокировали Франция и Германия Ангелы Меркель, которая до сих пор уверена в том, что поступила правильно, сказав "нет". Однако это не остудило экспансионистский пыл. Как сказал папа Франциск, Запад начал "лаять у ворот России". Позабыли наставления Генри Киссинджера о том, что Украина должна оставаться нейтральной зоной между Россией и Западом. В результате Россию геополитически "окружили и унизили", как говорил с самого начала историк Андреа Риккарди (Andrea Riccardi).

Но чары забывчивости можно разрушить. Тут на помощь приходят заявления некоторых представителей американских политических и военных кругов. "НАТО утвердилась на пространстве, которое 30 лет назад принадлежало СССР", — беспристрастно заявил заместитель помощника министра обороны при администрации Трампа Элбридж Колби (Elbridge Colby). Это никак не оправдывает действий Москвы против, цитируя папу Франциска, "замученной Украины". Но Ватикан видит полную картину происходящего, как с исторической, так и геополитической точки зрения.

После своего последнего телефонного разговора с папой Франциском украинский президент написал в твиттере: "Нашему народу нужна поддержка мировых духовных лидеров, которые могли бы донести до всего мира правду об ужасных действиях агрессора на Украине". Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крёстного хода, потому что в нём выражалась идея мира между украинцами и россиянами.

Папа неоднократно осуждал действия России, но у него более широкий подход. Понтифик не согласен с политикой, нацеленной на "победу" с неопределёнными целями, потому что это означает постоянную эскалацию. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин неоднократно пояснял, что вооружённая оборона в случае агрессии законна, но она должна быть "пропорциональной". Другими словами, стратегия, раскручивающая неуправляемую спираль военных действий, которые с каждым разом становятся всё более опасными для всего мира, является безответственной.

Не ускользают от Ватикана и диверсионные действия украинцев на территории России (время покажет, можно ли к ним отнести убийство дочери российского идеолога Дугина). Кажется, что их цель — спровоцировать Россию на неверный шаг и втянуть НАТО непосредственно в конфликт. Весной Зеленский уже пытался установить бесполётную зону на Украине, которая подразумевала бы присутствие самолётов НАТО. Папа Франциск хочет, чтобы стороны предприняли серьёзные усилия для прекращения огня. Зеленский подчеркнул, что оружие сложат только тогда, когда Россия уйдёт со всех украинских территорий (в том числе и Крыма, который присоединился к России в 2014 и никогда не был украинским, ни с точки зрения истории, ни культуры, ни традиций). Эти глубокие геополитические разногласия мешают папе посетить только Киев без аналогичного визита в Москву. Путин, в свою очередь, убеждён в том, что без чёткого сигнала от Вашингтона в поддержку переговоров договариваться с Зеленским нет особого смысла.

В конечном итоге папа сам решит, как и когда действовать. Но он по-прежнему придерживается идеи о том, что настало время для нового мирового порядка, который бы устраивал всех.