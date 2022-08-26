Войти
Lenta.ru

В США раскрыли задачи истребителя шестого поколения

502
0
0
Платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD)
Платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).
Источник изображения: www.thedrive.com

Истребитель шестого поколения, создаваемый Военно-воздушными силами (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), предназначен для замены самолета F-22 Raptor и будущего противостояния с Китаем и Россией. Задачи нового истребителя раскрыло американское издание 19FortyFive.

«Программа NGAD должна будет идти в ногу с усилиями Китая по созданию истребителей шестого поколения и опережать конкурентов в ближайшие годы», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что создаваемый в рамках NGAD истребитель сможет управлять роем беспилотных ведомых, управление которыми планируется осуществлять посредством системы искусственного интеллекта. В публикации утверждается, что этот самолет сможет, в частности, помочь защитить Японию от Северной Кореи и Китая.

По мнению американского оборонного аналитика Джона Венейбла, истребитель NGAD предназначен для завоевания превосходства в воздухе в борьбе против равного противника. Основной проблемой самолета эксперт назвал его высокую стоимость.

В августе издание The Drive сообщило, что ВВС США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения, заключи контракты с компаниями Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
F-22
Компании
Boeing
General Electric
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Похожие новости
10.07.2020
Лазерная революция в армии
17.05.2017
Кошелек государственной безопасности
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
10.06.2009
Здравствуй, оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:02
  • 23
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 26.08 09:23
  • 1
В США российский Ту-95 назвали летающим музеем истории
  • 26.08 08:25
  • 1
«Россия может закидать Европу и США ракетами Х-22. Взять количеством»
  • 26.08 08:01
  • 30553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.08 06:31
  • 2
Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии
  • 25.08 22:47
  • 1
Россия ожидает переговорного решения конфликта на Украине
  • 25.08 22:01
  • 1
Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления в ходе СВО
  • 25.08 17:21
  • 4
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет