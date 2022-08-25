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ТАСС

Bloomberg: в новый пакет военной помощи США Украине входят шесть ЗРК NASAMS

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ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: © EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Источники агентства подчеркивают, что оборудование, включенное в новый пакет американской помощи Киеву, пока не произведено и поступит на вооружение ВСУ через несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи США Украине включает шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Помимо ЗРК NASAMS, США в рамках нового пакета помощи поставят Украине 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, разведывательные аппараты Puma и оборудование для них, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военных. Источники агентства подчеркивают, что оборудование, включенное в новый пакет американской помощи Киеву, пока не произведено и поступит на вооружение ВСУ через несколько месяцев.

Ранее в среду президент США Джо Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $2,98 млрд. Как подчеркивалось в заявлении американского лидера, это позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары для обеспечения долгосрочной обороны.

О планах США выделить Киеву дополнительную военную помощь сообщило во вторник агентство Associated Press. Как подчеркнуло агентство, таким образом американское руководство намерено укрепить оборонные возможности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вместе с тем, указало агентство, американское руководство рассчитывает нарастить усилия по подготовке украинских военных за пределами страны. 

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Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
БПЛА
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