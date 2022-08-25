Россия ожидает переговорного решения конфликта на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Москва ожидает урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, но при условии, что поставленные российским руководством цели и задачи специальной операции будут выполнены. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос, какого развития ситуации он ждет через полгода.

"Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены", - сказал он.