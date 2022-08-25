Собянин заявил, что большинство москвичей поддерживает СВО

По словам мэра, Москва занимается поддержкой Луганска и Донецка

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что подавляющая часть москвичей с пониманием отнеслась к целям специальной военной операции (СВО) на Украине и поддерживает ее. Об этом в среду рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество, но, наоборот, произошел такой политический консенсус, и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием отнеслось к тем задачам, которые ставили перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее", - сказал Собянин.

По словам мэра, важно не только провести СВО, но и наладить там мирную жизнь. "Мы взяли на себя два больших города - Луганск и Донецк. В Луганске мы работаем в большей мере. Там мы ремонтируем дороги, реконструирует жилые дома, школы, коммунальные объекты", - добавил Собянин.