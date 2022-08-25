Небензя: США, поставляя оружие Украине, становятся соучастниками убийств мирных жителей

По словам постоянного представителя РФ при всемирной организации, ВСУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, поставляя все новые типы вооружений Украине, становятся соучастниками преступлений против мирного населения. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Преступные обстрелы республик Донбасса не прекращаются <...>. ВСУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, включая детские сады, школы, медучреждения, линии электропередач и газопроводы, не щадят даже те города Донбасса, которые еще недавно находились под их контролем, как, например, Лисичанск. А наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог", - сказал он.

"Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования целей с поставщиками, становятся еще и соисполнителями ", - добавил Небензя.

"Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS", - подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН. В качестве примера он привел нанесение удара по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из формирования "Азов" (украинская националистическая организация, запрещена в РФ). "Мы знаем, что президент Украины [Владимир Зеленский] прекрасно осведомлен о том, что за этим преступлением стоят Вооруженные силы Украины, несмотря на то что сегодня он продавал нам лживую версию о причастности к этому России", - добавил также Небензя, комментируя слова украинского лидера на заседании Совбеза ООН.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Великобритания, ЕС, США, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.