Первый полёт нового итальянского боевого вертолёта Leonardo AW249

Как сообщают, 12 августа 2022 года на предприятии Leonardo Helicopters (дивизиона итальянской компании Leonardo) в Верджате (Италия) совершил первый полёт первый опытный образец создаваемого в интересах вооруженных сил Италии перспективного боевого вертолёта AW249 (экспериментальный военный номер CSX82069). Первый полёт продолжался около 30 минут и включал не только висение, но и медленное движение вперед и вбок. С 12 августа, как сообщается, первый прототип AW249 совершил уже семь полётов.

Первый опытный образец итальянского перспективного боевого вертолёта Leonardo AW249 (экспериментальный военный номер CSX82069) в первом полете. Верджате (Италия),12.08.2022 (с) www.airdatanews.com

Также сообщается, что второй летный прототип AW249 находится на завершающей стадии сборки в Верджате и должен быть представлен в сентябре. Компания Leonardo пока что не объявляла о начале летных испытаний AW249.

Напомним, что компания Leonardo (бывшая группа Finmeccanica) в январе 2017 года подписала с министерством обороны Италии контракт на создание нового боевого вертолета по программе NEES (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta) для итальянской армейской авиации, впоследствии получившего обозначение AW249. В октябре 2016 года итальянский парламент одобрил выделение 487,06 млн евро на программу NEES на период до 2025 года, и, видимо, на эту сумму и был заключен контракт с Leonardo.

Новый вертолёт предназначен для замены в армейской авиации Италии боевых вертолетов AgustaWestland (Leonardo) AW129 (A129) Mangusta, подлежащих списанию начиная с 2025 года (сейчас в итальянской армии имеется 32 вертолета АW129D в линейных частях, и 16 вертолетов модификации АW129С - в учебных). К этому времени Leonardo планировало завершить законтрактованные НИОКР по созданию нового вертолета, включая постройку и испытания одного прототипа, трех предсерийных и одного "первого серийного" вертолетов, однако к настоящему времени программа идет с отставанием примерно на два года. Предварительно министерство обороны Италии планировало начиная с 2025 по 2035 годы приобрести 45-48 серийных новых боевых вертолетов AW249.

AW249 сохраняет компоновку и внешний облик вертолета AW129, но является более крупной машиной - хотя детальные характеристики пока не раскрываются, но максимальный взлетный вес AW249 оценивается в 7,5-8 тонн, а масса боевой нагрузки - в 1800-2000 кг, против 4,6 тонн взлетного веса и 500 кг боевой нагрузки у AW129D. Вертолет AW249 оснащен двумя турбовальными двигателями GE Aviation CT7-8E6 (T700) мощностью по 2500 л.с. (1860 кВт), главный редуктор и несущий винт заимствованы от многоцелевого вертолета AW149. Заявлены крейсерская скорость от 213 до 259 км/ч и продолжительность полета на ней три часа. Фюзеляж вертолета выполнен с элементами малозаметности и с повышенной ударопрочностью, AW249 также изначально проектируется под требования обеспечения корабельного базирования.

Вооружение и оборудование вертолета AW249, уже установленные на первом прототипе, фактически заимствованы от модернизированного вертолета AW129D и включают круглосуточную электронно-оптическую систему Rafael Toplite III, 20-мм трехствольную пушку Leonardo (OTO Melara) TM197B на носовой турельной установке и противотанковые управляемые ракеты Rafael Spike-LR. Вооружение размещается на шести узлах внешней подвески под короткими крыльями и должно также включать управляемые ракеты Stinger, Brimstone и APKWS. Летчики будут иметь нашлемные прицелы. Комплекс бортовой обороны вертолета будет включать многоапертурную инфракрасную систему предупреждения о приближающихся ракетах Leonardo MWS, приемник предупреждения о радиолокационном облучении Elettronica ELT-162 и систему направленного инфракрасного противодействия Elettronica ELT/577 Quiris. Вертолет AW249 должен быть оснащен комплексами приема и передачи данных, включая аппаратуру Link 16 и системы взаимодействия и управления БЛА.

Первый опытный образец итальянского перспективного боевого вертолёта Leonardo AW249 (экспериментальный военный номер CSX82069) в первом полете. Верджате (Италия),12.08.2022 (с) www.airdatanews.com и theaviationist.com