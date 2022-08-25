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ТАСС

Небензя заявил, что цели спецоперации на Украине последовательно и успешно выполняются

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Бойцы союзных сил на Украине
Бойцы союзных сил на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

По словам постоянного представителя РФ при всемирной организации, "если бы выполнялись минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы, но киевский режим решил иначе"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Цели российской специальной военной операции на Украине последовательно и успешно выполняются. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, "война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил минские договоренности". "Однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно. Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса", - подчеркнул Небензя.

"В этих условиях для восстановления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются", - констатировал он. "Еще раз повторю: если бы выполнялись минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы, но киевский режим решил иначе", - заключил дипломат. 

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