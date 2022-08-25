Войти
Lenta.ru

Названа главная опасность мин «Лепесток»

505
0
0
Противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» у проезжей части, Донецк
Противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» у проезжей части, Донецк.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Противопехотные мины «Лепесток» очень сложно обнаружить и разминировать из-за их хаотичного распространения. Они могут сдетонировать даже спустя годы. Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главную опасность этих боеприпасов.

Чем опасны «Лепестки»?

Мины «Лепесток» бывают двух типов — те, которые взрываются в течение короткого времени, и те, которые остаются в боевом состоянии до тех пор, пока их не разминируют. Использование таких боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией. Однако российская сторона утверждает, что Украина использует их во время специальной военной операции. «В частности, такими ракетами обстреливался Донецк и вся территория Белгородской области, активно ими засыпаются прифронтовые территории», — отметил Борис Рожин.

Основная опасность этой мины в том, что она достаточно быстро сливается с местностью, запыляется, и ее достаточно трудно заметить, особенно неподготовленному человеку

Борис Рожинэксперт центра военно-политической журналистики

По словам военного эксперта, чаще всего на таких минах подрываются мирные граждане, поскольку внешний вид «Лепестков» часто не вызывает опасений.

«Такая мина обычно отрывает стопу или сильно ее повреждает, и человек, по сути, лишается ступни. Иногда могут быть более серьезные осколочные последствия», — сказал он.

Угроза замедленного действия

По состоянию на 2020 год у Украины на вооружении находилось около трех миллионов таких мин. По словам Бориса Рожина, они будут опасны еще очень долго.

Эту угрозу нельзя недооценивать, а сам факт, что этими минами минируют жилые города — это очевидное военное преступление

Борис Рожинэксперт центра военно-политической журналистики

«Вся история с минированием Украины означает, что мины там будут убирать десятки лет, еще много гражданских людей на них погибнет. Это происходит во время любого подобного конфликта, где осуществляется хаотичное минирование без подробного картирования минных полей», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве у посольства США появились около десятка наклеек с изображением противопехотных мин «Лепестков».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.11.2021
Вы воюйте, нам зачтется
02.12.2020
Ход серым конем
20.02.2020
Carnegie Moscow Center (Россия): мюнхенские скрепы
27.08.2018
УНИАН (Украина): Украина и Британия обсудили перспективы совместного производства оружия
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
11.02.2014
Как создавался самолет Ил-76МД-90А
17.04.2013
Россия и Китай вооружаются быстрее Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В