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Интерфакс-АВН

США находятся в Сирии незаконно, заявил Косачев

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ВС США в Сирии
ВС США в Сирии.
Источник изображения: twitter

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Американские военные, атаковавшие объекты в Сирии и объяснившие это целями самозащиты, находятся там незаконно, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если называть вещи своими именами, то незаконно находящиеся на территории суверенного государства военные США атаковали объекты этого государства, предположительно связанные с военными другого государства, находящимися здесь на законных основаниях. И все это сделано для защиты граждан США, находящихся в Сирии незаконно", - сказал Косачев "Интерфаксу".

Так он прокомментировал сообщение Центрального командования ВС США о том, что американские ВВС по указанию президента Джо Байдена нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Командование заявило, что президент США дал указание о нанесении ударов "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".

В этой связи Косачев отметил, что "американские военные и специалисты поддерживают антиправительственных боевиков в Сирии, а также поощряют фактическое хищение сирийской нефти".

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Страны
Россия
Сирия
США
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