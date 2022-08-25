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Техкульт

Электрический гидросамолет совершил первый в мире коммерческий рейс

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Гидроэлектролет Harbour Air

Компания Harbour Air сообщила об успешном испытании модифицированного гидросамолета «De Havilland Beaver» на рейсе коммерческого назначения. Самолет взлетел из акватории канадской реки Фрейзер и приземлился в водах острова Ванкувер. Полет дальностью 72 км занял 24 минуты и по его окончанию в батареях самолета оставалось «немало заряда», сообщили в пресс-службе компании.

Данный рейс совершался без пассажиров, однако по всем правилам транзита «точка-точка», что является предпоследним шагом для официальной сертификации данного транспортного средства. В Harbour Air не сомневаются в успехе — они начали заниматься электрическими самолетами еще в 2019-м в сотрудничестве с компанией MagniX. Первый полет модернизированного гидросамолета состоялся в том же году, а теперь компания готовится к запуску регулярных рейсов. Характеристики электрической версии «De Havilland Beaver» не указаны, но они не должны уступать оригиналу, иначе в таких самолетах нет коммерческого смысла. Компактные 6-местные гидросамолеты Harbour Air совершают до 30 000 рейсов в год, перевозя до полумиллиона человек в Канаде и США. Это самая крупная гидросамолетная компания в Северной Америке, а ее руководство дало обещание первыми в мире перевести весь свой парк техники на электричество.

Гидроэлектролет Harbour Air

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Оригинал публикации
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Страны
Канада
США
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