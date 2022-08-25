Ростех оснастит вертолеты «Ансат» лопастями нового поколения

Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения для легкого многоцелевого вертолета «Ансат». Они изготовлены по новейшей технологии из полимерных композиционных материалов и обладают улучшенными аэродинамическими свойствами. Использование модернизированных лопастей в составе импортозамещенной версии винтокрылой машины значительно улучшит ее летно-технические характеристики.

В настоящее время ведутся стендовые сертификационные испытания опытных образцов лопастей несущего и рулевого винтов. Первые полеты с новыми лопастями начнутся в конце 2023 года, а серийное производство для оснащения импортозамещенной версии «Ансата» планируется запустить в 2024 году.

«Разработка наших инженеров должна существенно улучшить летно-технические характеристики вертолета: увеличится скорость набора высоты, скорость полета в крейсерском режиме возрастет на 15 км/ч – до 235 км/ч. Композитными лопастями могут оснащаться не только поставляемые «Ансаты», но и машины, уже находящиеся в эксплуатации – такая возможность сейчас обсуждается. В настоящее время готовятся различные виды испытаний, которые должны подтвердить качество и надежность новинки», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Новые лопасти – совместная разработка опытно-конструкторского бюро Казанского вертолетного завода (КВЗ) и Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Это инженерное решение существенно улучшит летно-технические характеристики вертолета.

«Новая разработка увеличит максимальный взлетный вес машины на 200 кг. Также уменьшится уровень шума на местности, снизится вибрация и расход топлива. Лопасти оснащены противообледенительной системой, что позволит осуществлять полеты воздушного судна в условиях кратковременного обледенения. Таким образом расширяется климатический диапазон для эксплуатации вертолета», – рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

Проект реализуется в рамках государственной программы развития авиационной промышленности на 2013–2025 годы по контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.