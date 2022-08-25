Войти
Ростех

Ростех оснастит вертолеты «Ансат» лопастями нового поколения

567
0
0
Источник изображения: Фото: «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения для легкого многоцелевого вертолета «Ансат». Они изготовлены по новейшей технологии из полимерных композиционных материалов и обладают улучшенными аэродинамическими свойствами. Использование модернизированных лопастей в составе импортозамещенной версии винтокрылой машины значительно улучшит ее летно-технические характеристики.

В настоящее время ведутся стендовые сертификационные испытания опытных образцов лопастей несущего и рулевого винтов. Первые полеты с новыми лопастями начнутся в конце 2023 года, а серийное производство для оснащения импортозамещенной версии «Ансата» планируется запустить в 2024 году.

«Разработка наших инженеров должна существенно улучшить летно-технические характеристики вертолета: увеличится скорость набора высоты, скорость полета в крейсерском режиме возрастет на 15 км/ч – до 235 км/ч. Композитными лопастями могут оснащаться не только поставляемые «Ансаты», но и машины, уже находящиеся в эксплуатации – такая возможность сейчас обсуждается. В настоящее время готовятся различные виды испытаний, которые должны подтвердить качество и надежность новинки», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Новые лопасти – совместная разработка опытно-конструкторского бюро Казанского вертолетного завода (КВЗ) и Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Это инженерное решение существенно улучшит летно-технические характеристики вертолета.

«Новая разработка увеличит максимальный взлетный вес машины на 200 кг. Также уменьшится уровень шума на местности, снизится вибрация и расход топлива. Лопасти оснащены противообледенительной системой, что позволит осуществлять полеты воздушного судна в условиях кратковременного обледенения. Таким образом расширяется климатический диапазон для эксплуатации вертолета», – рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

Проект реализуется в рамках государственной программы развития авиационной промышленности на 2013–2025 годы по контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минпромторг РФ
Ростех
ЦАГИ
Персоны
Сердюков Анатолий
Похожие новости
03.12.2021
Смена руководства холдинга «Вертолеты России»
04.01.2021
Первый полет вертолета «Ансат-М»
31.12.2020
Новый "Ансат-М" с увеличенной дальностью полета впервые поднялся в воздух
03.09.2020
Интервью Анатолия Сердюкова
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В