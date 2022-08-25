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Российская газета

Бортовой автомобиль семейства "Мустанг" получил бронированную кабину

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Бортовой автомобиль семейства "Мустанг"
Бортовой автомобиль семейства "Мустанг".
Источник изображения: Сергей Куксин / РГ

На прошедшем на минувшей неделе восьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" был впервые продемонстрирован бортовой автомобиль-тягач К-5350 с защищенной кабиной.

Специальная военная операция продемонстрировала, что возможность противостоять вражеским пулям и осколкам должны иметь не только боевые машины, но и транспортные средства, занимающиеся подвозом различного военного имущества, в том числе боеприпасов, топлива, а также переброской личного состава.

Как раз для выполнения таких ответственных миссий и подготовлен представленный полноприводный вездеход.

Сообщается, что его создали на основе серийного автомобиля семейства "Мустанг". Подчеркивается, что он может эксплуатироваться на всех видах дорог и вне их, независимо от времени года, на высотах до 4500 метров над уровнем моря.

Также на него возможен монтаж вооружений и специальной техники.

Снаряженная масса - 11900 кг, полная - 18200 кг. Грузоподъемность - 6000 кг. Длина - 7960 мм, ширина - 2550 мм, высота - 3290 мм. Дорожный просвет - 390 мм. Угол преодолеваемого подъема - 31 градус. Глубина преодолеваемого брода - 1,75 метра.

Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч.

Алексей Брусилов

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