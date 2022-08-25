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ТАСС

ЕС и НАТО намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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Флаги НАТО и ЕС
Флаги НАТО и ЕС.
Источник изображения: © AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

На Украине 24 августа отмечается День независимости, по случаю которого Евросоюз и НАТО и сделали свои заявления

БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Об этом говорится в их заявлениях, распространенных в среду в Брюсселе по случаю Дня независимости Украины.

"Сегодня Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости от Советского Союза. Это день, когда отмечают уникальную и самобытную историю, культуру и язык Украины. И это день, чтобы напомнить России, что Украина как суверенное, свободное и независимое государство имеет неотъемлемое право принимать собственные решения по внешней политике и мерам безопасности в соответствии с международным правом и Хельсинкским заключительным актом", - отмечается в заявлении ЕС.

"Евросоюз будет и впредь поддерживать Украину, защищающую свою территориальную целостность и суверенитет", - говорится в нем.

Поддержку Киеву выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО столько, сколько нужно будет. Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантической зоны", - сказал он. 

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
Евросоюз
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