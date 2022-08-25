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В США оценили новую версию МиГ-31

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с изделием 9-С-7760 (АРК "Кинжал")
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с изделием 9-С-7760 (АРК "Кинжал").
Источник изображения: Владимир Астапкович/РИА "Новости"

Воздушно-космические силы России приняли на вооружение новую версию сверхзвукового истребителя МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В публикации американского издания Military Watch МиГ-31И назвали преемником МиГ-31К.

МиГ-31И получил новое электронное оборудование. Самолет отличается от базовой модели улучшенными летно-техническими характеристиками. Новую версию планировали показать в ходе воздушной части парада Победы, которую отменили из-за погодных условий.

Отмечается, что под обозначением МиГ-31И разрабатывали версию истребителя, предназначенного для вывода на околоземную орбиту высотой 600 километров космических аппаратов.

Ранее в августе «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель МиГ-31И. Истребитель оснащен электродистанционной системой управления.

В том же месяце военный обозреватель «Известий» Антон Лавров рассказал, что размещенные на аэродроме Чкаловск в Калининградской области МиГ-31И позволяют нанести удар на расстояние до 2000 тысяч километров.

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Проекты
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