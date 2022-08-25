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РИА Новости

ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич"

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Федеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы

ФНС потребовала признать банкротом дочернюю компанию украинского предприятия "Мотор Сич"

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой является украинское предприятие "Мотор Сич", выпускающее и ремонтирующее двигатели для самолетов и вертолетов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 августа, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма задолженности "Борисфена" перед бюджетом пока не сообщается.

Московское АО "Борисфен" было соответчиком "Мотор Сич" по иску АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", о запрете использовать товарные знаки "Ми"/Mi. В том деле суды запретили ответчикам использование брендов и взыскали с них солидарно около 42 миллионов рублей компенсации за незаконное их использование в течение нескольких лет.

В материалах того дела говорится, что "Борисфен" оказывает для "Мотор Сич" услуги по контролю выполняемости заказов российских предприятий, таможенному и транспортному сопровождению материалов, агрегатов и запчастей, а также является администратором домена www.motorsich.ru.

Сайт "Борисфена" сообщает, что компания впервые приняла участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2022", проходившем с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в мае сообщил журналистам, что вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для боевой авиации Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Мотор Сич
Персоны
Конашенков Игорь
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