Формирование в России и Татарстане добровольческих батальонов

Татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" опубликовал материал Станислава Шемелова и Максима Кириллова "Слово "батальон" здесь чересчур преувеличено": как именные подразделения заменяют в России мобилизацию. "Тимер" догнал "Алга", в выходные - уже заброска в поля СВО", в котором говорится, что четыре месяца назад российские регионы анонсировали создание именных батальонов для участия в специальной военной операции на Украине. Каждый из них формируется исключительно по территориальному, земляческому принципу. На данный момент сборы состоялись порядка в 40 республиках и областях. Наши источники сообщают, что Татарстан сформировал два крупных батальона и уже готовит их к отправке для выполнения задач.

Обучение военнослужащих добровольческого батальона "Алга" (Татарстан), июль 2022 года (с) Владимир Васильев / "Татар-информ"

О том, как справляются остальные региональные военкоматы и какое секретное оружие тувинцев стоит использовать бойцам "Алга" и "Тимера", - в материале "БИЗНЕС Online".

Одними из первых в стране, еще до начала специальной военной операции, именные военные подразделения по земляческому принципу начала формировать Чечня. В боевых действиях на территории ЛДНР "кадыровцы" (как их прозвали в народе) участвовали едва ли не с первых дней. В частности, речь об отрядах СОБРа и ОМОНа "Ахмат", названных в честь отца главы Чечни Рамзана Кадырова, батальоне "Юг" и 141-м моторизированном полку им. Ахмата-Хаджи Кадырова. По медийности эти воинские формирования, наверное, стали самыми популярными.

Главная особенность подразделений в том, что они первое время формировались только из жителей Чечни. Скоро эта идея стала широко распространяться по другим регионам. Причем инициатива, как это принято считать, родилась снизу. Следующим в кампании стал Башкортостан - о формировании первого батальона имени легендарного военачальника времен ВОВ Минигали Шаймуратова еще в мае заявил председатель республиканской организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов, который впоследствии стал советником Радия Хабирова по взаимодействию с военнослужащими. Чуть позже, в июне, "Ветераны десантных войск и спецназа Башкортостана" анонсировали появление на свет второго батальона - уже имени десантника Александра Доставалова, уроженца Уфы, погибшего во время второй чеченской кампании.

Руководству Башкортостана в целом стоит отдать должное - Хабиров один из первых (точнее, один из немногих), кто еще весной посетил ДНР, а позже и ЛНР. Он же принимает активное участие в жизни именных батальонов: то лично отправит башкирских добровольцев на полигон, то сам приедет туда, чтобы прокатиться и пострелять из БМП. В этом смысле можно говорить, что Хабиров активно придерживается повестки СВО, чего нельзя сказать, например, об официальных лицах других регионов, которые стараются меньше светиться в данной теме.

За Башкортостаном следующими создателями именных батальонов стали пермские и кировские власти. Они объявили о наборе добровольцев в отряды "Парма" и "Vятка" соответственно. Только стоит оговориться: "Парма" далеко не батальон, а мотострелковая рота численностью примерно 90 человек. Но следом за ней в Пермском крае начали формировать танкистов в батальон "Молот" (около 160 человек). Интересно, что в Прикамье имена батальонов носят названия популярных местных баскетбольных и хоккейных клубов.

Еще 100 тысяч сверху и льготная ипотека: чем Татарстан манит добровольцев в "Тимер" и "Алга"

О создании сразу двух своих именных батальонов - "Алга" и "Тимер" - Татарстан объявил 10 июня. Сделано это было словно случайно - военные вскользь проговорили это на пресс-конференции, посвященной общему контракту. В последующем уже за идею зацепились журналисты, придав ей окончательные контуры.

Строгая численность именных татарстанских батальонов (как и остальных формирований в других регионах) не разглашается, но это примерно 400-500 человек. Как показала чеченская практика, набор местного населения позволяет бойцам быть более сплоченными и быстрее начать выполнять поставленные задачи. "Служить бок о бок с татарстанцами - это как с родней. Своя республика есть своя республика. Как говорится, свои стены помогают", - говорил военнослужащий "Алга" в беседе с нашим корреспондентом.

Между тем, как стало известно "БИЗНЕС Online", накануне был окончательно сформирован батальон "Тимер" и уже к концу этой недели бойцы обоих именных формирований убудут к "местам выполнения задач". Куда именно отправятся татарстанцы, неизвестно - информация секретна. В день отбора в батальоны изначально проходили по 10-15 бойцов. Однако к концу кампании численность поступающих увеличилась едва ли не втрое. К сегодняшнему дню бойцы уже прошли боевое слаживание и учебную подготовку.

"Сияжар", "Аралай", "Тоян" и другие персонажи этой кампании

Если углубляться в историю именных батальонов, то можно сказать, что они существуют довольно давно. В тех же ЛДНР еще с событий 2014 года активно участвуют в боевых действиях "Восток", "Сомали" и другие именные баты, в том числе и на стороне ВСУ. Но там, как говорится, сам Бог велел объединяться по территориальному принципу. В России такая практика ранее не использовалась.

Созданный в Якутии добровольческий отряд получил название в честь первопредка якутов Эллея Боотура. В ближайшее время батальон будет отправлен на СВО. Приморский край посылает на Украину отряд "Тигр". Чувашский батальон "Атал" (в переводе "Волга") также собирает бойцов. Танковый батальон, помимо Перми, формируется и в Нижегородской области - он назван в честь Кузьмы Минина, нижегородцы будут биться с польскими танками Т-72, которыми накачали украинскую армию.

Амурская область в середине июля анонсировала батальон "Амурский" численностью 400-500 человек. В Тюменской области формируется сразу три подразделения: "Тайга" (снайперы), "Сибирь" (артиллерия) и "Тобол" (саперы). Бойцы последнего уже отправились на Украину около 2-3 недель назад. В Ленинградской области собирают артиллерийские дивизионы "Невский" и "Ладожский". Их численность также не раскрывается. Причем питерские бойцы встают в строй одними из последних. О наборе добровольцев область заявила лишь 4 августа. Хотя слухи о таком наборе в Северной столице ходили еще с конца июля, подтверждать их местные военкоматы не спешили. Примечательно, что еще в середине июля ряд изданий сообщали о формировании некоего "собянинского полка" из числа причем не уроженцев Москвы. Но в Кремле заявили, что не знают ничего о таком подразделении, после чего тема как-то затихла сама собой.

Прямо сейчас в Омской области формируют подразделения поддержки "Иртыш", "Авангард" и "Омь". В частности, туда ведется набор водителей грузовиков. Из Омска в Донбасс уже отправлены около 150 добровольцев. В Мордовии продолжают формировать именные батальоны "Сияжар" (один из богатырей - героев мордовского эпоса), "Аралай" (в переводе с мокшанского "защитник") и "Кавал" (в переводе с эрзянского "коршун"). В них вступили порядка 200 добровольцев. В Марий Эл формируемые баты назвали в честь богатырей: "Иден", "Полтыш" и "Акпатр". В Иркутской области создают подразделение "Ангара", в Челябинске - "Южноуралец" и "Южный Урал", в Томске - "Тоян" (это имя одного из лидеров эуштинских татар).

Казачьи общины России не остались в стороне от СВО. Например, на юге, Урале и в Поволжье появились первые отряды казаков. Как правило, их формировали местные атаманы, но контракты, как и другие солдаты, казаки заключали с минобороны. Регионы частично поддерживают казаков, но, например, снаряжение и одежду, судя по сообщениям в соцсетях, им собирают те же люди, которые отправляют гуманитарку в ЛДНР. Самое крупное формирование, состоящее из казаков, появилось в Оренбуржье. Оттуда на СВО уже отправилось три батальона казаков, сейчас в регионе формируется четвертый.

В основном создаваемые батальоны - мотострелковые, но есть среди них немало и узкопрофильных. Например, пермский "Молот" и нижегородский им. Минина, как уже было сказано, - танковые. "Vятка" и "Симбирск" (Ульяновск), "Невский" войдут в состав артдивизионов. "Свияга" - инженерно-саперный батальон, "Атал" - связисты, "Сияжар" - материально-техническая поддержка, "Кавал" и "Аралай" - своего рода подразделения военной полиции для поддержания контроля на новых российских территориях.

Агитация не работает?

В федеральной прессе сообщается, что в своем намерении собрать именные батальоны добровольцев отметилось порядка 40 российских регионов. Выяснить, так это или нет, проблематично. В большинстве своем все эти сообщения о наборах в именные батальоны транслируются в соцсетях, в редких случаях выходя на официальный уровень и прессу. Словно говорить об этом не то чтобы не положено, а никто из ответственных лиц не видит в подобном никакого смысла, пока журналисты не позвонят в местный военкомат под видом добровольца и все не выяснят сами.

Агитация набора в такие конкретные подразделения также проходит скорее негласно, преимущественно в соцсетях, скрываясь под листовками и огромными плакатами в общественном транспорте об общем наборе контрактников. Сказать, что это новость, нельзя, подобные плакаты были всегда, просто в последние несколько месяцев их, сугубо по ощущениям нашего корреспондента, стало чуть больше. В Казани почти в каждом автобусе можно встретить объявление о "работе для настоящих мужчин", а напротив ТРК "Корстон" на одном-единственном рекламном щите - изображенный солдат зовет в "Алга" и "Тимер".

В отличие от Татарстана и Башкортостана, у которых есть достаточно живые телеграм-каналы, где публикуются сведения о подготовке добровольцев, у других формируемых батальонов нет никаких каналов трансляции собственной информации. Как правило, все новости о жизни этих батальонов публикуются в тематических ветеранских пабликах в соцсетях или на страничках официальных органов власти. Еще реже - в СМИ, но только в качестве "отработки" официальной повестки. Например, в рамках посещения губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко полигона в Оренбургской области, где боевое слаживание проходит большинство поволжских именных батальонов; или в рамках указа президента РТ Рустама Минниханова о дополнительных выплатах.

Добровольцев изначально манили высокими зарплатами, от 170 тыс. рублей в месяц. Затем регионы стали выдавать "подъемные" - единовременные выплаты. Причем в каждом регионе условия выплат и ценник разные - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Часто всю сумму сразу не выплачивают. Татарстан самым первым заявил о высоких "подъемных" - 260 тыс. рублей. В августе, когда темпы набора добровольцев снизились, президент республики Минниханов издал указ об увеличении разовой выплаты до 360 тыс. рублей - выше не даст пока ни один регион. Республика также взяла на себя закупку для бойцов новейшего оборудования и экипировки.

Но не только одними деньгами регионы поддерживают своих добровольцев. В разных субъектах есть свои дополнительные "плюшки". Например, в Госжилфонде РТ придумали новую жилищную программу для улучшения жилищных условий добровольцам "Алга" и "Тимер": ипотека по 7% до 28,5 года при стоимости квадратного метра в 60 тыс. рублей с возможностью списания части долга за рождение детей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выделяет стипендии детям добровольцев. С такой же инициативой выступил и глава Чувашии. "Vятке" обещали оплатить обучение их детей в областных вузах, если те вдруг не поступят по спецквоте, которую закрепили на федеральном уровне. Добровольцам в целом полагаются различные льготы ветеранов боевых действий. В случае гибели обещаны, помимо федеральных, еще и региональные доплаты семьям. В Башкортостане, например, гарантируют выплачивать по 12,3 млн рублей за гибель добровольца.

Ветеран ФСБ: "Смысл национальных батальонов есть, будет меньше разногласий"

Еще с весны в стране говорили о всеобщей мобилизации, но, кажется, нашлась альтернатива получше в именных региональных батальонах. Летом темп набора в добровольцы несколько угас. Ряд тематических телеграм-каналов вовсе выражал мнение, что якобы минобороны недовольно числом новобранцев. "При этом слово "батальон" здесь является чересчур мощным преувеличением. Так, например, на всю Челябинскую область удалось наскрести около 500 человек, Ульяновская область набрала около 400, а Пермский край - примерно 250. В регионах поменьше и вовсе полная печаль", - сообщал канал "Новая искренность". При этом нарекание у минобороны якобы вызывает и качество поставляемой силы. Из-за отсутствия ограничений (в них входит только возраст до 59 лет, отсутствие судимости и долгов) в батальоны берут всех, включая неблагонадежных людей, отслуживших в армии и более 30 лет назад.

"Каждый командир сам вправе отбирать членов своей роты. Формирование добровольческих отрядов может идти по разным критериям. От этого зависит профессиональный уровень. Хорошо, когда доброволец имеет боевой опыт, но надо понимать, что его служба была какое-то время назад окончена. За последнее время поменялось и вооружение, и тактика ведения боевых действий. Доброволец в любом случае должен проходить через сборы", - рассказал нам вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Успех выполнения боевых задач, по его словам, зависит не от отдельно взятых солдат, а от умения работать в коллективе. Поэтому формирование батальонов именно из жителей одного региона может помочь в этом. "Это часть боевого слаживания. Есть общие знакомые - проще договариваться и пройти такое слаживание. Здесь смысл есть, ведь окажется меньше разногласий. Взаимопонимание будет лучше и эффект боевого слаживания выше", - сказал эксперт.

В целом именные батальоны, по его словам, могли придумать просто для дополнительной мотивации военнослужащих. "Именно от мотивации, духа, традиции подразделения зависит результат той или иной операции. Многим подразделениям вручают именные награды. Мы не увидели ничего нового. Со стороны очень здорово - мотивация работает при помощи духа. Но на первом месте должно идти именно слаживание", - добавил Филатов.

P. S.

И еще один неочевидный момент национальных батальонов. Известно, что украинцы благодаря западной технике активно перехватывают радиопереговоры наших войск. Так батальон из Тувы нашел способ собственной шифровки. Солдаты общались строго на тувинском языке, что сделало украинскую прослушку бессмысленной. Известно, что такой же трюк частенько использовали красноармейцы-татары против немцев на полях сражений Великой Отечественной войны. "Тимеровцам" и "алганцам" стоит взять опыт старших товарищей и тувинцев в свой арсенал…

(с) "БИЗНЕС Online"