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Без западного оружия Киеву остается лишь мечтать о победе

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF

Контрнаступление? Победа Киева до конца года? Все это – лишь мечты

Несмотря на отдельные успехи, Киев не может остановить продвижение войск Путина, пишет Die Welt. Однако США и Европа помогают Украине все еще не в той степени, как могли бы. И остается большой вопрос: чего Запад хочет добиться на Украине?

Кристоф Б.Шильтц (Christoph B. Schiltz)

Спустя полгода после начала конфликта положение Украины хорошим не назовешь. Возможно, что в ближайшее время она потеряет Донбасс. Значительная часть южных регионов уже находится в руках России. Ничто не указывает на то, что положение в обозримом будущем изменится.

Заявленное в конце мая контрнаступление в районе Херсона, которое якобы имеет исключительное значения для того, чтобы отвратить Москву от попыток занять портовый город Одессу и тем самым окончательно лишить страну доступа к Черному морю, не происходит, потому что украинские вооруженные силы на данный момент на него не способны.

При этом не имеет значения, что аналитические центры типа американского Института изучения войны и средства массовой информации на Западе, опираясь на ежедневные бюллетени британской разведки, превозносят отдельные успехи ВСУ, например уничтожение около 15 самолетов в Крыму или повреждение стратегически важных мостов через Днепр, как возможный поворотный момент в этом конфликте. Эти успехи недолговременны и не могут остановить наступление русских.

Горькое понимание

Осознавать это горько. К этому добавляется и то, что 35 миллионов человек, оставшихся на Украине, стоят на пороге зимы, сулящей проблемы со снабжением продовольствием и энергией. В этом главная причина, почему Украина недавно заявила, что намерена закончить боевые действия до конца года. Однако это лишь мечты, порожденные отчаянным положением: Киев стоит спиной к стене.

Можно ли это изменить? Да. Но для этого Запад должен быть готов поставить значительно больше боеприпасов и оружия, прежде всего реактивных систем залпового огня, мощных танков и противовоздушных комплексов. По данным военного стратега Маркуса Райснера (Markus Reisner) из австрийского министерства обороны, пока на Украину было поставлено лишь от 10% до 15% необходимого ей оружия.

Запад должен сейчас принять решение: хочет ли он в ближайшие месяцы оказывать Украине более существенную помощь и тем самым пойти на риск дальнейшей эскалации, или он хочет отдать Украину в руки российской военной машины, которая сейчас тянет время и располагает все еще достаточными резервами?

Конечно, когда-нибудь эта конфронтация закончится за столом переговоров, но тогда решающее значение будет иметь положение на полях сражения: чем больше областей Киев потеряет в боях, тем меньше ему останется в конечном итоге.

Поэтому сейчас Запад должен четко определиться: хочет ли он помочь Украине или принудить президента Зеленского в конце осени сесть за стол переговоров, чтобы, наконец, быстро закончить конфликт?

Без Запада Киев беспомощен

Очевидно, что вопреки всем публичным заверениям о праве Киева на самоопределение прежде всего президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что должен делать Зеленский, так как без финансовой и военной поддержки Запада Украина была бы совершенно беспомощной.

Однако в связи с этим необходимо выяснить еще один вопрос, ответ на который Запад беспечно отодвигает от себя и тем самым совершает ту же ошибку, что и в Афганистане: собственно, какую цель преследует Запад своим участием в делах Украины?

Свержение Путина (Байден)? Или такое ослабление России, которое на многие годы лишит ее возможности совершать подобные действия впредь (министр обороны США Ллойд Остин)?

Или же Запад хочет как можно быстрее завершить конфликт за столом переговоров и вновь начать диалог с Россией? Судя по всему, к этому варианту склоняются, прежде всего, Макрон и Шольц.

То есть, у Запада нет четкой и единой стратегии по отношению к Украине.

И это не останется без последствий. Поддержка санкционной политики в обществах западных стран постепенно снижается – тренд, который, скорее всего, усилится зимой из-за высоких цен на энергию. Тем более что убедительных результатов санкционной политики пока не видно: Путин как ни в чем не бывало продолжает спецоперацию.

Не попал он и в изоляцию. Страны Персидского залива, Индия, Китай, Индонезия, Египет, Иран, Швейцария и даже Израиль продолжают относиться к нему доброжелательно. Болгария уже подумывает о том, чтобы вновь вступить в деловые отношения с "Газпромом". В Восточной Германии ширится открытое сопротивление санкциям, и в правом лагере Италии, который, возможно, в ближайшем будущем будет формировать правительство, наблюдается серьезное предубеждение против санкций.

В Австрии уже сегодня 24% граждан придерживаются мнения, что карательные меры должны быть сняты, а 12% считают санкции чрезмерно суровыми. С точки зрения Украины на Западе назревает токсичное настроение, которое делает дальнейшие санкции и поставки оружия все менее вероятными.

А что же Германия? Обещанная ею двусторонняя военная финансовая помощь находится – по данным Института мировой экономики – на уровне 1,2 миллиарда евро. В отличие от Германии США согласились предоставить помощь на 25 миллиардов евро, а Великобритания – на четыре миллиарда евро. Франция обещала выделить лишь 800 миллионов, Италия – 30 миллионов евро.

Финансовая помощь стран ЕС – свидетельство их несостоятельности. Это относится и к немецким и французским поставкам оружия. Почему Германия до сих пор не поставила танки "Леопард"? Аргумент, что у Германии якобы есть обязательство в рамках НАТО – лишь предлог: в среднесрочной перспективе Россия не в состоянии напасть на одну из стран НАТО.

Почему Берлин не отправляет высокотехнологичное оружие туда, где оно остро необходимо? А именно туда, где якобы идет борьба за свободу Запада, то есть на Украину.

Нужно ясно сказать: канцлер Шольц предает Украину. Он проводит политику проволочек, мечется из стороны в сторону, у него нет стратегии, как связать в систему поставки оружия, техническое обслуживание военной техники и обучение украинских солдат.

Согласие на поставки оружия из Германии поступает по каплям. Поэтому Германия понесет часть ответственности, если Украина превратиться в ампутированное государство-обрубок, а Путин добьется-таки успеха.

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