Elbit Systems модернизирует танки иностранного заказчика

Модифицированный для действий в урбанизированной местности британский основной танк Challenger 2 Streetfighter II, доработанный с установкой системы "ситуационной брони" Elbit Systems IronVision.

ЦАМТО, 24 августа. Компания Elbit Systems Ltd. объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 240 млн. долл., предусматривающих проведение модернизации основных боевых танков (ОБТ) зарубежного заказчика.

Израильская компания традиционно не раскрывает своих покупателей и количественные параметры контрактов.

В соответствии с условиями соглашений, Elbit Systems выполнит модернизацию ОБТ и поставит необходимые современные комплекты электроники. Контракт стоимостью 60 млн. долл. будет выполнен в течение двух лет, а контракт на сумму 180 млн. долл. будет завершен в течение четырех лет.

Президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель (Буци) Махлис заявил, что вооруженные силы многих стран мира вновь стали проявлять интерес к улучшению боевых возможностей бронетехники. По его мнению, Elbit Systems обладает всеми возможностями для удовлетворения растущего спроса на этом рынке благодаря способности предоставлять комплексные решения.