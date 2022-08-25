Войти
ЦАМТО

Elbit Systems модернизирует танки иностранного заказчика

452
0
0
Модифицированный для действий в урбанизированной местности британский основной танк Challenger 2 Streetfighter II, доработанный с установкой системы "ситуационной брони" Elbit Systems IronVision
Модифицированный для действий в урбанизированной местности британский основной танк Challenger 2 Streetfighter II, доработанный с установкой системы "ситуационной брони" Elbit Systems IronVision.
Источник изображения: министерство обороны Великобритании

ЦАМТО, 24 августа. Компания Elbit Systems Ltd. объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 240 млн. долл., предусматривающих проведение модернизации основных боевых танков (ОБТ) зарубежного заказчика.

Израильская компания традиционно не раскрывает своих покупателей и количественные параметры контрактов.

В соответствии с условиями соглашений, Elbit Systems выполнит модернизацию ОБТ и поставит необходимые современные комплекты электроники. Контракт стоимостью 60 млн. долл. будет выполнен в течение двух лет, а контракт на сумму 180 млн. долл. будет завершен в течение четырех лет.

Президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель (Буци) Махлис заявил, что вооруженные силы многих стран мира вновь стали проявлять интерес к улучшению боевых возможностей бронетехники. По его мнению, Elbit Systems обладает всеми возможностями для удовлетворения растущего спроса на этом рынке благодаря способности предоставлять комплексные решения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
Похожие новости
20.08.2021
Роботы на службе авиации
05.07.2021
Стаи частные и военные
12.01.2021
Elbit Systems создаст для ВВС Греции летную академию на базе УТС M346 "Мастер"
19.06.2017
"Блуждающий боеприпас" — оружие будущего?
19.10.2012
Израиль испытал новую систему защиты самолетов от ПЗРК
20.06.2012
Азербайджан переходит на израильские автоматы
27.04.2018
Hermes 450
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В