Байден выделит Украине три миллиарда долларов, а общая сумма американской помощи достигнет 13 миллиардов долларов

США намерены выделить Украине очередной пакет помощи на три миллиарда долларов, пишет Daily Mail. Читатели издания оценили щедрость Байдена и поинтересовались, не мог бы он помочь им оплатить счета за свет.

Морган Филлипс (Morgan Phillips), Джефф Ерл (Geoff Earle)

Администрация Байдена готовит очередной пакет военной помощи Украине, на этот раз на сумму в три миллиарда долларов, о которой объявят в среду, 24 августа, то есть спустя ровно шесть месяцев с начала вооруженного конфликта в этой стране.

Поскольку конца сражениям не видно, американские чиновники, по всей видимости, перестраивают свою стратегию с расчетом на более длительную кампанию. Они выделяют средства на то, чтобы проводить подготовку солдат и оснащать их оружием в течение ближайших нескольких лет.

<…> Как сообщили информированные источники, предоставленные администрацией средства, пойдут на оплату контрактов на покупку беспилотников, оружия и другого военного оборудования, которое может оказаться на поле боя лишь через год или даже два. Это, несомненно, разозлит республиканцев, которые утверждают, что существующих механизмов контроля над тем, как расходуются средства на Украине, недостаточно.

Предыдущие поставки вооружений были рассчитаны на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности украинской армии в оружии и боеприпасах. Те пакеты помощи включали материальные средства, которые уже были на складах Пентагона и которые можно было быстро отправить Киеву.

Пакет в три миллиарда долларов предназначен для того, чтобы обеспечить оборонные нужды Украины в более длительной перспективе и продемонстрировать местным чиновникам, что Соединенные Штаты непоколебимы в своей готовности и впредь поддерживать Киев.

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Комментарии читателей:

david877

Люди полностью потеряли страх перед ядерной войной. Меня это очень пугает.

Sam

Меня совершенно не волнует, кто победит – Киев или Москва. Мня это совершенно не касается. Меня волнуют стремительно растущие счета и цены.

Байден, а есть ли хотя бы малейший шанс, что вы отправите часть этих денег в Великобританию, чтобы мы могли оплатить счета за электричество? Мы благодарим вас за затягивание конфликта. Нам приходится платить за него высокую цену.

Whoknew1

Следовало принять Россию в НАТО, когда они просили об этом. Но Москву списали со счетов после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Соединенным Штатам сейчас нужен кто-то, кем можно было бы запугивать весь мир, – хотя для этого у них есть собственный страшный Джо Байден.

SL

Иран в 1953 году, Гватемала в 1954, Чили в 1973, Украина в 2014. Все эти госперевороты, срежиссированные Соединенными Штатами, породили долгосрочный хаос, смерть, разрушения, злобу и страдания. Разумным шагом могло бы стать предложение справедливого мира, однако Америка предпочитает отправлять еще больше оружия, следуя своей дьявольской стратегии, которая приносит только беды.

Right Cennter

Неужели вы не понимаете, что практически все эти деньги используются для покупки произведенного в США оружия и возвращаются в экономику Штатов, гарантируя американским компаниям жирные контракты в будущем.

PhilEe

Мне кажется, что фактически Соединенные Штаты уже объявили войну России. Будем надеяться она не перерастет в ядерную.

Thyselfbetrue

Гарантирую вам, что у президента Украины есть крупный счет в оффшорном банке. Он находит время на то, чтобы размещать свои фотографии в модных журналах и красоваться в других изданиях. Этот парень ничем не отличается от остальных. Сейчас он копит собственное состояние.

RollinRock

Сколько еще Запад сможет финансировать этот конфликт? У Соединенных Штатов глубокие карманы, но у других членов НАТО их нет. У Великобритании, например. Страна переживает кризис стоимости жизни. Денег, которые можно направить на финансирование конфликта, становится все меньше. У домохозяйств попросту не хватит средств, чтобы оплачивать счета за электричество грядущей зимой. От конфликта на Украине страдают все, не только украинцы и русские, но и вся Европа. Правительство должно сосредоточиться на мирном урегулировании, а не подливать масла в огонь. Конфликт закончится, когда никто больше не сможет или не захочет его финансировать.

A.Kanowski

Режим Байдена хочет, чтобы в Европе была война. Европе необходимо разорвать связи с Соединенными Штатами. Они нам больше не друзья.

jucd911

Нет, те деньги, которые Запад выделяет украинцам, никогда больше не вернутся в экономику Соединенных Штатов. Они осядут на офшорных счетах политиков.

Smartaussieguy

Американский военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Этот конфликт никому не был нужен, но Соединенные Штаты с радостью его поддерживают, чтобы продавать свое оружие.

default_

История показывает, что, когда вы все вместе пытаетесь наказать народ той или иной страны, он лишь крепче сплачивается. Россия вовсе не распадается на части, потому что, как выяснилось, в нынешних условиях иметь хорошие запасы продовольствия и топлива гораздо важнее бесконтактных карт, магазинов Gucci и McDonald's.

Nefariousone

В прошлом месяце Байден дал украинцам 40 миллиардов долларов, и никто не проконтролировал, как именно были потрачены эти средства. Что стало с теми деньгами?

Heraclitus66

Байден подарил Талибану* оружия на 70 миллиардов долларов. Разве 13 миллиардов для Украины – это справедливо?

Straight-2-Comments

Половина из этого американского оружия быстро окажется на черном рынке, как это случилось со значительной частью выделенной помощи. Нищие солдаты, которым приходится вести заведомо проигрышную борьбу в интересах элит Евросоюза, не колеблясь продадут "Джавелины" за 30–40 тысяч.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.