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Интерфакс-АВН

Вопросы развития региональных систем ПВО обсудили военные делегации стран СНГ

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Командный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Чолпон-Ата. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Военные делегации стран СНГ обсудили вопросы развития региональных систем противовоздушной обороны и военно-технического сотрудничества на заседании Координационного комитета по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ в городе Чолпон-Ата Киргизии, сообщили в Минобороны РФ.

"Рассмотрено 13 вопросов, касающихся совершенствования Объединенной системы противовоздушной обороны, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ в области ПВО (. . .) Особое внимание было уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сказали журналистам в среду в военном ведомстве.

Там отметили, что в ходе заседания были подведены итоги деятельности Координационного комитета за первую половину и определены задачи на вторую половину 2022 года, а также одобрены предложения по проведению совместных учений Объединенной системы ПВО СНГ в 2023 году.

По окончании заседания была проведена встреча глав делегаций вооруженных сил стран СНГ, которые обсудили реализацию соглашения между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе, несение совместного боевого дежурства по ПВО в рамках Единой региональной системы ПВО РФ и Белоруссии, реализацию соглашения о создании Единой региональной системы ПВО РФ и Казахстана. Также обсуждались вопросы реализации соглашений по созданию объединенных региональных систем противовоздушной обороны России и Таджикистана, России и Киргизии.

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