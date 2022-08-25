Российский комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия начал поступать в войска

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Унифицированные комплексы защиты от высокоточного оружия, включающие в себя новые аэрозольные боеприпасы, уже поступают в войска. Об этом сообщила пресс-служба ЦНИИТочмаш, являющегося разработчиком защиты.

Как сообщается, новый комплекс предназначен для защиты новейшей военной техники. Речь идет о ТОС-2 "Тосочка", подвижном разведывательном пункте ПРП-5 на базе БТР-82, комплексе автоматизированного управления артиллерией "Завет-Д", РСЗО "Ураган-1М", а также других образцов военной техники.

ЦНИИточмаш ведет поставки комплексов индивидуальной защиты от высокоточного оружия собственной разработки для оснащения серийных образцов передвижных разведывательных пунктов и самоходных артиллерийских орудий

- приводит ТАСС сообщение

О начале серийного производства унифицированных комплексов защиты бронетехники в ЦНИИТочмаш сообщали в сентябре прошлого года. Комплекс способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Работа комплекса основана на принципе оптико-электронного подавления систем наведения атакующих боеприпасов. Выстреливаемый в сторону атакующей ракеты аэрозольный боеприпас с помощью блока кассет с аэрозолеобразующей начинкой образует облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах волн, тем самым сбивая ракету с цели.

В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Благодаря своей унификации он может устанавливаться практически на любую бронетехнику.