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НАТО не в силах остановить Путина на Украине

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Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

Чего Путин добивается на Украине после полугода боевых действий?

Россия пытается доказать, что НАТО не в силах ее остановить, пишет The Guardian. Дни миропорядка, сложившегося после холодной войны, сочтены. По мнению автора статьи, после украинского кризиса в мире возникнет новая расстановка сил.

Филип Шорт (Philip Short)

С начала украинского конфликта прошло полгода, однако на Западе по-прежнему царят разногласия по поводу того, что движет Владимиром Путиным.

А ведь эта тема представляет далеко не академический интерес. Если мы не можем найти общего языка насчет целей и задач российской спецоперации, то как мы определим, что считать победой или поражением противоборствующих сторон и каковы вообще контуры украинского эндшпиля?

Рано или поздно нынешний конфликт закончится. На соседство Украину и Россию обрекает сама география — и этого не изменить. В конце концов им придется уживаться. Это же относится к Европе и России, хотя пройдут десятилетия, прежде чем ущерб удастся загладить.

Почему же Путин решился на столь рискованное предприятие, которое даже в лучшем случае даст ему лишь хрупкую власть над разрушенной землей?

Поначалу говорили, что он спятил — "больной на голову", как выразился министр обороны Бен Уоллес. И показывали кадры, как Путин распекает свое командование, а большие шишки трясутся от страха на другом конце шестиметрового стола. Но потом оказалось, что те же чины как ни в чем ни бывало сидят с ним рядом. А длинный стол оказался театральщиной и показухой — путинской трактовкой никсоновской "теории безумца". Чтобы все решили, что он способен на все что угодно вплоть до ядерной войны.

Затем западные чиновники утверждали, что Путин испугался появления у российских границ демократической Украины — дескать, она подорвет основу его власти и покажет россиянам, что можно жить иначе. Со стороны это звучит правдоподобно. Путин же терпеть не может "цветные революции", которые с 2003 года привели к смене режима в ряде бывших советских республик. Но образец для подражания из Украины сомнительный. Она погрязла в коррупции, верховенством закона там и не пахнет, а олигархи-миллиардеры купаются во власти. Если это изменится, российская интеллигенция, может, и намотает на ус, но большинству россиян — тем, кто верит государственной пропаганде и составляет путинский электорат, — наплевать.

Наконец, спецоперацию также изображали банальным империалистическим захватом земель. В брошенной вскользь в начале лета отсылке к Петру Великому услышали доказательство, что Путин хочет восстановить Российскую империю или, в крайнем случае, СССР. Даже здравомыслящие люди (в основном из Восточной Европы, но не только) уверяли, что Украина — это только первый шаг. "Не удивлюсь, — сказал мне на прошлой неделе бывший шведский министр, — если через несколько лет следующими окажутся Эстония и Латвия".

Поскольку Путин как-то раз назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой ХХ века", это по-своему логично. Но он же говорил: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановить в прежнем виде, нет головы". <...> Нападение на Прибалтику или Польшу приведет к прямому конфликту с НАТО, а этого не хочет ни Москва, ни Запад.

На самом деле за путинскими действиями стоят иные соображения.

Украина не давала ему покоя еще до того, как он пришел к власти. Еще в 1994 году, будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, он возмутился, что Крым украинский. "Это ведь Россия отвоевала Крым у турок!" — заявил он тогда французскому дипломату, имея в виду поражение Османской империи в XVIII веке.

Но окончательно его отношение сменилось после саммита НАТО в 2008 году, где было заявлено, что Украина должна стать полноправным членом западного альянса.

Билл Бёрнс (Bill Burns), ныне глава ЦРУ, а тогда посол США в Москве, писал в секретном донесении в Белый дом: "Вступление Украины в НАТО — самая яркая изо всех красных линий российской элиты (не только Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от солдафонов из темных закоулков Кремля до ярых либералов и критиков Путина, я еще не нашел никого, кто бы не считал Украину в НАТО прямым вызовом российским интересам… Сегодняшняя Россия ответит".

Несколько американских администраций предостережение Бёрнса пропустили мимо ушей, и Путин отреагировал. В 2014 году он присоединил Крым, <...> в феврале этого года начал спецоперацию, чтобы прижать Украину к ногтю.

Расширение НАТО было лишь верхушкой айсберга. За два десятилетия у власти у Путина накопилось немало других обид на Запад. К концу 2020 года, когда началось планирование нового удара по Киеву, колесо сделало полный круг. Молодой российский лидер, который так впечатлил Тони Блэра и Билла Клинтона, который безоговорочно поддержал Джорджа Буша-младшего после 11 сентября и который уверял, что Россия должна быть с Европой и Западом, постепенно превратился в непримиримого противника, убежденного, что США и их союзники любой ценой хотят поставить Россию на колени.

Западные политики считают, что это паранойя. Но проблема не в намерениях Запада, а в том, как их трактует Кремль.

Цель Путина — не только нейтрализовать киевский режим, но и, что еще важнее, показать, что остановить его НАТО не по силам. А если при этом на занятых территориях удастся искоренить украинскую культуру, то это не побочный ущерб, а приятный бонус.

Удастся ли ему это, будет зависеть от ситуации на поле боя. А она, в свою очередь, будет зависеть от западной поддержки осенью и зимой, когда нехватка энергии и невиданная дороговизна жизни могут поставить западных партнеров Украины в затруднительное положение.

Москве не нужно многого, чтобы Путин мог объявить победу. России достаточно взять под контроль весь Донбасс и создать сухопутный коридор в Крым. Хотя от большего он едва ли откажется. Если российские войска возьмут Одессу и прилегающее черноморское побережье, Украина превратится в вассальное государство. Но и более скромные успехи высветят пределы американского могущества. Не исключено, что при солидной поддержке Запада Украина сумеет этому помешать. Но это отнюдь не гарантировано.

Наконец, конфликт на Украине разворачивается не в отрыве от всего. Покуда Россия оспаривает установленный США порядок безопасности в Европе, Китай бросает ему вызов в Азии. Результаты начавшегося геополитического сдвига полностью проявятся лишь спустя десятилетия. Но дни миропорядка, сложившегося за последние 30 лет по окончании холодной войны, сочтены. И после его кончины возникнет новое равновесие и новая расстановка сил.

Филип Шорт — автор биографий, в том числе "Путин: жизнь и времена", "Жизнь Мао" и "Пол Пот: история кошмара", бывший корреспондент Би-би-си в Москве, Вашингтоне и других мировых столицах

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