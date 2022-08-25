США приурочили выделение Киеву дополнительных 3 млрд долларов ко дню независимости Украины

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Соединенные Штаты выделят Киеву дополнительную военную помощь на 3 млрд. долларов, приурочив ее ко Дню независимости Украины. Однако получить вооружения из нового пакета режим Зеленского не сможет, в планах Белого дома немедленная поставка их не значится.

Как сообщает американская пресса со ссылкой на источники в администрации США, Вашингтон намерен укрепить обороноспособность Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Другими словами, выделенные Киеву 3 млрд. долларов будут вложены в разработку и закупку вооружений, которые планируется поставить через несколько лет. Как заявляется, задачей Соединенных Штатов является подготовка ВСУ к ведению длительных боевых действий, желательно в "течение нескольких лет".

По сведениям NBC News, Пентагон вложит выделенные средства в производство беспилотников, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, связи и "другого оборудования", которое не будет "использовано в бою" в ближайшие год или два. Подробности пока не сообщаются. Также США обещают нарастить усилия по подготовке ВСУ "за пределами страны".

В Киеве обрадовались выделению такого большого транша, но особо Зеленского и его советников обрадовал тот факт, что США намерены поддерживать Украину еще длительное время, поставляя ей оружие для войны с Россией. То, что планируемые к поставкам вооружения даже еще не заказаны и не произведены, в Киеве никого не волнует, а вот то, что через несколько лет ВСУ могут получить системы ПВО, вызывает неподдельную радость. Осталось только протянуть еще года два или три, а там все поменяется.

Между тем Канада приняла решение направить Украине около 3 млн долл США на проекты в сфере безопасности Украины. Большая часть выделенных средств пойдет на финансирование совместного проекта развития украинской полиции, оставшиеся средства пойдут на консультации Министерства обороны Украины канадскими военными. В общем Канада заплатит сама себе за передачу Украине некоего "опыта".