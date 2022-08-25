В ВВО завершаются мероприятия "северного завоза" в отдаленные гарнизоны

ЦАМТО, 24 августа. В ходе мероприятий "северного завоза" в отдаленные гарнизоны ВВО доставлено свыше 34 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения, что составляет около 85% от плана доставки.

Грузы доставлены в гарнизоны, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта.

В целом доставлено более 7 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), свыше 21 тыс. тонн твердого топлива, около 70 тонн вещевого имущества, около 13 тонн медицинского имущества и свыше двух с половиной тысяч тонн прочего имущества.

Кроме того, в пути находится свыше 4 тыс. тонн различных грузов, из них около 1,5 тыс. тонн ГСМ, более 2 тыс. тонн прочих грузов.

Доставка осуществляется, как силами Тихоокеанского флота, так и судами сторонних организаций.

Северный завоз в Восточном военном округе осуществляется ежегодно с начала лета до осени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.