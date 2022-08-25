Украинцы разгневаны. Эта страна их обманула

Испанский премьер Педро Санчес разочаровал Украину поставками оружия

Испания не выполнила данные Киеву обещания, пишет El Mundo. Украинцы удивлены и разочарованы поставками испанского вооружения. Предложение отправить танки Leopard 2 A4 – один из примеров того, как Мадрид не сдержал свое слово.

Альберто Рохас (Alberto Rojas)

Немецкие системы противовоздушной обороны, британские машины, американские ракетные пусковые установки, польские танки, французская артиллерия, чешские вертолёты и австралийские радары… Украинская армия продолжает оказывать сопротивление России благодаря тому, что союзники поставляют ей военную технику. Даже Берлин и Париж, которые в самом начале очень неохотно отвечали на требования Киева, вот уже несколько недель выполняют обещания и отправляют на поле боя французские артиллерийские установки Caesar и немецкие САУ PzH2000.

На официальных и неофициальных каналах украинской армии радуются каждому пожертвованию, словно победе, и приветствуют страну, которая помогла. Для Киева получить вооружение для противостояния России ― вопрос существования. Есть только один союзник, который не выполнил своих обещаний, чем вызвал насмешку, если не сказать гнев, украинских политиков. И это Испания.

Неделю назад, оправившись от шока, украинцы перешли к насмешкам после того, как стало известно о намерениях правительства Педро Санчеса "пожертвовать 20 бронетранспортёров M113". У Испании сохранилось более тысячи единиц этих боевых машин 70-ых годов, и половину из них вот-вот спишут. "Вы правда позволите Испании вновь нас обмануть?", — вопрошал один из гостей канала Алексея Арестовича. У военного советника украинского президента самый популярный канал в стране, на него подписаны сотни тысяч пользователей. "Даже Португалия, которая по размерам ещё меньше, была гораздо щедрее", — заявил другой военный эксперт. "Потом возникнет какая-нибудь проблема, и они вообще ничего не отправят". Таково общее мнение.

У Мадрида и Киева хорошие дипломатические отношения, но источники в Министерстве обороны Украины признают, что "удивлены" и "разочарованы" ответом Испании на их просьбу отправить тяжёлое вооружение. В апреле Педро Санчес посетил Киев и подтвердил, что его страна поможет Украине "в меру своих возможностей". Однако с тех пор до фронта дошло только лёгкое оборонительное вооружение, бронированная машина скорой помощи, противотанковое оружие и пулемёты. К удивлению Украины, 40 военных грузовиков, прибывших по морю в Польшу, разгрузились на границе и уехали. Украинцы думали, что эти самые 40 грузовиков им и передадут. Это было первое большое разочарование. За ним последовали другие.

В июне заявления Мадрида о возможной отправке 40 танков Leopard 2 A4 вызвали эйфорию в Киеве. Испанское Министерство обороны также вызвалось обучать украинских танкистов на своей земле. Впервые страна-союзник рассматривала возможность отправить боевые танки западного производства на поле боя, где они будут противостоять российской технике. Эти боевые машины являются частью испанского резерва, и модернизации их не подвергали. Однако основной аргумент, препятствовавший их немедленной отправке, заключался в следующем: поскольку танки немецкого производства, Германия должна дать свое согласие. По словам источников в минобороны, обещанная техника в то время была в хорошем состоянии.

Спустя несколько дней Берлин признал, что не получал никакого официального запроса от Испании на то, чтобы одобрить отправку танков. Журнал Der Spiegel сообщил, что правительство Шольца относилось к этому предложению негативно, но даже если и выразило свое несогласие, то сделало это непублично. В итоге, вместо изначальных 40 единиц, предложили отправить десять. Через два месяца министр обороны Испании Маргарита Роблес (Margarita Robles) заявила, что танки, базировавшиеся в Сарагосе, находятся в "плачевном состоянии", и их не передадут Украине, потому что "они могут представлять угрозу для людей". Любопытно, что в июне Мадрид заверял, что "Леопарды" можно привести в порядок. Говорили, что их очистили от масел, бактерий и топлива, которые вредят технике, и "законсервировали". Многие украинцы тогда почувствовали себя обманутыми.

Между первым предложением отправить боевые танки и окончательным решением не делать этого прошло почти три месяца. Для Киева это было самое трудное время. В газетах, на радио и в группах в WhatsApp украинцы хвалили Испанию за то, что она оказала помощь 160 раненым в бою, большинство из которых были госпитализированы в Сарагосу, и приняла с распростёртыми объятиями десятки тысяч беженцев, но в то же время жестко её критиковали за ситуацию с отправкой оружия. В одном Телеграм-канале украинской армии действия Мадрида назвали "отвлекающим манёвром" и заявили, что их обещания нужны только, "чтобы выиграть время у общественности".

Так почему оружие пообещали, а потом не передали? Какова роль "Подемос" (испанская левая партия – прим. ИноСМИ) в смене решения? С самого начала конфликта такие лидеры политической группы, как Ионе Беларра (Ione Belarra), Иса Серра (Isa Serra), Ирене Монтеро (Irene Montero) или Пабло Эченике (Pablo Echenique), давали понять, что они не поддерживают отправку испанского оружия Украине и выступают за "точную дипломатию", чтобы охладить "воинственный пыл партий войны".

В ходе выступления перед испанским парламентом пятого апреля Зеленский напомнил о бомбардировке Герники. В тот же самый день Педро Санчес вновь заявил о том, что Испания поддерживает "правительство Украины и граждан страны". Однако после этого выступления и даже обещаний, сделанных на саммите НАТО в Мадриде, Киев больше не получал никаких новостей об отправке испанского оружия. Действия Мадрида контрастируют с усилиями других европейских стран, чьё оружие помогает Киеву противостоять России.

Третьего августа министр обороны Маргарита Роблес встретилась с украинским послом в Мадриде Сергеем Погорельцевым. Он обратился с той же просьбой, что и Зеленский: поставить оружие, чтобы у них была возможность противостоять русским. Роблес пообещала "теплые вещи к зиме, которая, как ожидается, будет очень суровой". Погорельцев устал повторять тем, кто хотел его слышать, что боеприпасов, которые предоставила Испания, хватило только на "два часа боёв". "Мы благодарны, но нельзя сказать, что удовлетворены. Тот, кто хочет помочь, всегда найдёт способ, как это сделать", — дипломатично подчеркнул посол.