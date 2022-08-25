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ТАСС

Китай успешно вывел на орбиту спутник Beijing-3B

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Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D.
Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei

Спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китай в среду при помощи ракеты-носителя Long March-2D (LM-2D) осуществил успешный запуск спутника Beijing-3B. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, запуск состоялся в 11:01 по местному времени (06:01 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Как указывается в сообщении, аппарат в основном будет использоваться для предоставления услуг дистанционного зондирования Земли в области мониторинга и управления земельными ресурсами, наблюдения за сельскохозяйственными ресурсами, мониторинга окружающей среды.

Нынешний запуск стал 434-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Спутник Beijing-3A был запущен в июне 2021 года. 

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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