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Этот самолет-перехватчик обещал превзойти МиГ-31

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Советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31
Советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Скрынников

Советский перехватчик проекта 701: несостоявшийся преемник МиГ-31 был одним из самых многообещающих боевых самолетов в истории

У СССР было немало амбициозных планов по созданию оружия. Одна из "самых загадочных" программ – тяжелый перехватчик МиГ-701, пишет MWM. Предполагалось, что он придет на смену истребителю МиГ-31.

Распад Советского Союза в 1991 году и практически полный крах российской экономики положили конец нескольким многообещающим программам создания оружия и освоения космоса, хотя некоторые из них уже дошли до стадии прототипа и готовились к запуску. В пример можно привести истребитель завоевания господства в воздухе Су-27М, его перспективный преемник пятого поколения МиГ 1.42, суперавианосец класса "Ульяновск" и передовой танк Т-95. Но одной из самых загадочных советских программ был тяжелый перехватчик МиГ-701, последний в долгом ряду боевых самолетов, выведших СССР на первое место в мире.

Преемник МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), на момент запуска быстрейший в мире, который даже спустя 27 лет после первого полета все еще мог потягаться с лучшими истребителями ВВС США, и более позднего МиГ-31 (по классификации НАТО: Foxhound или "Лисогон"), который впервые в мире продемонстрировал РЛС с антенной решеткой для воздушных боев и первым развил сверхзвуковую крейсерскую скорость, МиГ-701 обещал стать еще более новаторским. Ожидалось, что самолет поступит на вооружение не ранее конца 2000-х или начала 2010-х годов, а пока что на смену МиГ-31 придет усовершенствованный МиГ-31М, готовый к серийному производству в 1994 году. Но учитывая, что даже этот проект российское правительство отменило из-за нехватки средств несмотря на успехи в разработке, неудивительно, что та же участь постигла его чрезвычайно амбициозного преемника, который требовал еще больше ресурсов.

Проект МиГ-701 был впервые предложен в конце 1980-х годов. Предполагалось, что на дозвуковой скорости самолет будет иметь беспрецедентную дальность полета в 11 000 км, но поскольку он предназначался для работы на сверхзвуковой скорости от 1,85 до 2 Мах и на высоте 17 000 метров, дальность сократилась бы до 7 000 км. Как и МиГ-31, он предназначался для защиты обширных, но безлюдных арктических, дальневосточных и среднеазиатских регионов страны. Его планер был длинным и гладким с небольшими носовыми рулями, большим изогнутым треугольным крылом с крупными наплывами и двумя двигателями сверху хвостовой части фюзеляжа, а также большим воздухозаборником с вертикальным клином. На гондолах двигателей располагалось по небольшому стабилизатору. Предполагаемая длина составляла 30 метров, а размах крыла — 19 метров (против 10 метров у основного истребителя НАТО F-16 и 14 метров у МиГ-31).

Однако примечательнее всего было вооружение самолета. По плану, оно должно было размещаться внутри фюзеляжа ради большей скрытности и аэродинамичности. Аппаратура наблюдения предполагалась поистине революционная, как в свое время и у МиГ-31, — хотя никто не поручится, каких именно высот достигла бы к тому времени советская радиолокационная промышленность и был ли бы к тому времени готов квантовый радар. Поскольку СССР на 19 лет опередил остальной мир в установке РЛС с электронным сканированием на истребителе-перехватчике (и на целых 25 лет на серийном самолете), ожидалось, что МиГ-701 упрочит и разовьет это лидерство. Однако вышло так, что с распадом СССР Россия его практически растеряла.

Комплект вооружения МиГ-701 остается загадкой: к 1991 году в СССР была разработана ракета Р-37, которую многие считали мощнейшей в мире в классе "воздух – воздух". Она должна была поступить на вооружение примерно в 1994 году вместе с МиГ-31М. Ракета имела дальность свыше 300 км, активное радиолокационное наведение и боеголовку массой свыше 60 кг, хотя из-за распада СССР Россия возродила программу с некоторыми модификациями (уже как Р-37М) лишь незадолго до 2010 года. Возможно, МиГ-701 получил бы усовершенствованный вариант Р-37, после чего перешел бы к собственной конструкции с чистого листа — как и МиГ-31 первоначально использовал ракеты Р-40 от своего предшественника МиГ-25. Незадолго до своего распада СССР добился значительных успехов в разработке гиперзвукового оружия, и сохранялась перспектива создания гиперзвуковой ракеты воздушного боя чрезвычайно большой дальности: технически Р-37 уже была малой гиперзвуковой ракетой и развивала скорость 6 Мах.

Предполагалось, что МиГ-701 будет сторожить воздушное пространство СССР от будущих самолетов-невидимок НАТО (например, бомбардировщиков B-2 Spirit) и станет первым советским перехватчиком, построенным с нуля начиная с 1960-х, когда в воздух впервые поднялся МиГ-25. Хотя проект закрыли более трех десятилетий назад, подробности о планах России по разработке преемника МиГ-31 в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) остаются крайне скудными. При этом самолет вполне может оказаться производной от МиГ-31 или МиГ-31М, поскольку современная Россия гораздо больше СССР стеснена как в средствах, так и в сфере НИОКР. Тем не менее в некоторых сообщениях отмечалось, что ПАК ДП может стать еще амбициознее МиГ-701 и будет предназначен для боевых действий в космосе, причем для этой роли постепенно готовится даже МиГ-31.

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США
Продукция
B-2 Spirit
F-16
МиГ-25
МиГ-31
Р-37
Су-27
Т-95
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NATO
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