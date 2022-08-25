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РИА Новости

Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны Шойгу предложил наращивать военное сотрудничество стран ШОС

ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в частности, по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности.

"Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности.

Такими направлениями, по его словам, могли бы стать, в частности, "борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность".

Министр обороны РФ заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений, наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооружённым формированиям. Отметив, что поддержание мира и безопасности неизменно остаётся ключевым приоритетом ШОС, он также назвал среди ключевых задач развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности.

"Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект Соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и её защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - сообщил Шойгу.

Он выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития Шанхайской организации сотрудничества, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности организации.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
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