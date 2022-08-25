Россия теряет позиции в этом азиатском регионе

Филиппины перезагружают отношения с Россией, а украинский конфликт портит позиции Москвы в ЮВА

На фоне украинского конфликта Россия начинает терять свои позиции в Юго-Восточной Азии, пишет SCMP. Читатели с этим утверждением не согласны и приводят в пример крепнущие отношения России с крупнейшей страной ЮВА Индонезией.

Разворот Филиппин в крупном оборонном соглашении с Россией сокращает связи между этими ранее дружественными странами.

Неудача сделки является признаком ослабления влияния Москвы в регионе, где большинство стран настороженно относятся к западным санкциям, но в то же время обеспокоены российской спецоперацией на Украине.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте однажды назвал российского коллегу Владимира Путина своим "любимым героем". Во время пребывания в должности Дутерте открыл новую эру в двусторонних отношениях с Москвой, что было обусловлено как его личными мотивами, так и стратегическими устремлениями Манилы.

На фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом по вопросам прав человека Дутерте нашел в Кремле сочувствующего и могущественного покровителя. Будучи давним союзником США по договору безопасности, Филиппины представляли собой важнейший стратегический приз для Путина. Однако после шести лет флирта с Россией они, похоже, разочаровались в развивавшемся ранее партнерстве.

В последние месяцы пребывания в должности Дутерте открыто критиковал военную спецоперацию России на Украине, в то время как его преемник Фердинанд Маркос-младший, похоже, вообще не заинтересован в каких-либо отношениях с этой евразийской державой. Филиппины недавно отказались от своей единственной крупной военной сделки с Россией по вертолетам на сумму в 227 миллионов долларов, чтобы избежать возможных западных санкций.

Россия пытается противостоять санкциям, заключая выгодные энергетические сделки с крупными азиатскими экономиками, такими как Китай и Индия. Тем не менее ее некогда цветущие отношения со странами Юго-Восточной Азии начали быстро терять свой импульс из-за шквала тех же самых санкций, а также инстинктивного беспокойства местных государств по поводу военного конфликта на Украине.

За последнее десятилетие на фоне обостряющегося китайско-американского соперничества Россия постепенно превращалась из маргинального игрока в азиатских делах в довольно важную "третью силу" в этом регионе. Особенно это касалось Юго-Восточной Азии, где Москва стала крупным поставщиком оружия.

За этот период Москва экспортировала в регион вооружений на сумму около 10,7 миллиарда долларов, что значительно больше, чем поставили сюда Вашингтон (8,2 миллиарда) и Пекин (2,6 миллиарда). Россия также стала ведущим поставщиком углеводородов и сельскохозяйственной продукции, а также важным источником инвестиций в разведку морских нефтяных и газовых месторождений в Юго-Восточной Азии.

Важно отметить, что культ личности Путина нашел в регионе значительный отклик. Антизападные настроения и "мачизм" вождей становятся здесь все более доминирующими силами. Во многих отношениях Дутерте, авторитарный популист с глубоко укоренившимся негативным отношением к Западу, представлял собой идеального партнера для Кремля.

Под эгидой Дутерте обе стороны изучали масштабные сделки по инвестициям в вооружения и энергетику, не говоря уже о вакцинах от COVID-19 российского производства. Москва послала на Филиппины военные корабли с визитами доброй воли и впервые в современной истории направила в Манилу своего военного атташе.

В свою очередь, корабли филиппинских ВМС совершили свой первый визит в Россию, а Дутерте стал первым президентом Филиппин, который несколько раз посещал Москву. Путин попытался ответить взаимностью, запланировав собственный визит в страну незадолго до того, как пандемия сорвала все дипломатические саммиты.

Тем не менее уже вскоре после того, как Дутерте ушел в отставку, Манила объявила о расторжении контракта с Москвой на вертолеты.

Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, курировавший многолетние переговоры с Россией по поводу военных закупок, сказал, что это решение в значительной степени основано на опасениях, что Филиппины "могут столкнуться с санкциями" со стороны США в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки" (CAATSA).

Вскоре после этого посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Ромуальдес объявил, что вместо российских Филиппины будут в качестве замены рассматривать вертолеты Boeing CH-47 Chinook американского производства. Сообщается, что это решение было принято в последние дни правления предыдущей администрации Дутерте, но было формализовано уже при Маркосе, который в целом оказался прохладно настроенным по отношению к России.

Многолетние переговоры о возможном приобретении российских подводных лодок и других стратегических вооружений оказались безрезультатными из-за сохраняющихся у Манилы опасений по поводу финансирования, условий оплаты, обучения и оперативной совместимости.

Филиппины также уже не настаивают на крупномасштабном импорте вакцин от COVID-19 российского производства и российских энергоресурсов. В условиях, когда российские лидеры и ведущие компании страны оказались объектами жестких западных санкций, администрация Маркоса проявляет ограниченный интерес к дипломатическим и экономическим связям с Москвой. Факторы риска оказались слишком высокими для осторожного и традиционно мыслящего президента.

Теперь, когда сделка по российским вертолетам закрыта, мало что скрепляет двусторонние российско-филиппинские отношения. Через несколько месяцев после прихода к власти Маркос сосредоточился на восстановлении испорченных связей с Западом, особенно с США, приветствуя при этом и прочное экономическое партнерство с Китаем.

Помимо расплывчатого выражения "нейтралитета" в отношении украинского кризиса и одобрения ограниченных сельскохозяйственных сделок на фоне роста цен на продовольствие, Маркос в значительной степени начал по существу игнорировать Москву.

Стратегические неудачи России на Филиппинах — не единичный случай, а симптом более широкой региональной динамики. Москва изо всех сил пытается сохранить свои позиции в ЮВА. Но ведущие государства региона, такие как Индонезия, тоже отменяют крупномасштабные сделки с Россией по оружию, опасаясь западных санкций.

В условиях, когда Запад затягивает петлю на шее российской экономики, ее и так относительно небольшое торговое и инвестиционное присутствие в регионе падает. Для сравнения: двусторонняя торговля со странами Юго-Восточной Азии в 2019 году составила всего 18,2 миллиарда долларов, что намного меньше, чем у США (292,4 миллиарда) и Китая (644 миллиарда). Несмотря на то, что Россия предлагает большие скидки на свои энергоносители, многие региональные экономики могут предпочесть полагаться на традиционных поставщиков с Ближнего Востока. Фактически Россия испытывает сейчас большие трудности в поддержании торговых и инвестиционных связей даже с такими давними своими стратегическими партнерами, как Вьетнам. Сингапур, еще одна страна в регионе, заключившая, как и Вьетнам, соглашение о свободной торговле с Россией, ввел против Москвы собственные санкции, назвав российскую военную спецоперацию на Украине "экзистенциальной угрозой" для небольших и уязвимых стран ЮВА

Попытки Москвы обойти ограничения сделали ее еще более зависимой от растущих сверхдержав, таких как Китай и Индия, которые стали ведущими импортерами российских энергоресурсов. Без быстрого разрешения украинского кризиса и отмены санкций в отношении российской экономики Москва, скорее всего, снова станет лишь маргинальным игроком в азиатских делах.

Автор: Ричард Хейдарян (Richard Heydarian) — заведующий кафедрой геополитики в Поли-техническом университете Филиппин и автор, среди других, книги "Индо-Тихоокеанский регион: Трамп, Китай и новая борьба за глобальное господство".

Комментарии читателей

Brad A

Юго-Восточная Азия пойдет с Китаем и Россией после того, как США будут изгнаны из этого региона из-за своих финансово-экономических трудностей.

Raymond L

Юго-Восточная Азия почти вся нейтральна. Индонезийский президент Джоко Видодо был у Путина и пригласил его на G20. Многие сингапурцы заявляют своему правительству, что они недовольны санкциями своей страны против России. Вся остальная часть Юго-Восточной Азии настроена дружественно к России, как и 85% населения мира, которые решили не следовать за США по части санкций.

Richard C

Филиппины — это только одна из стран Юго-Восточной Азии, и это не вся Юго-Восточная Азия, если хотя бы посмотреть на карту. Нефть и газ из России со скидкой идут в азиатские страны, такие как Китай, Индия и т. д., и даже африканские страны принимают российскую нефть. У России много друзей, которые отказались поддержать предложенную США "контрольную цену на нефть", несмотря на то, что администрация США изо всех сил старалась продвигать свою американскую пропаганду, в которой большинство наций ЮВА больше не заинтересованы или не слушают ее. Западные СМИ кричат о том, что "российская экономика находится в отчаянном положении, российская экономика тонет, в России экономический коллапс, рубль рухнул, тысячи крупных американских компаний бежали из России". Все это продуцируется американской администрацией, вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, финансируемой США программой ASPI в Австралии и т. д. и т. д. И все ЭТО ЛОЖЬ. Потому что, согласно даже агентству Reuters, доходы России от экспорта энергоресурсов в этом году ВЫРОСЛИ до 337,5 миллиарда долларов, что на 38% больше, чем в 2021 году, несмотря на волны САНКЦИЙ США/ЕС.

Ed T.

Пусть США не начинают войны! Не надо создавать угрозы нападения на Россию или Китай.

Y.M. Cheung

Путин с его устарелыми понятиями должен понимать, что в XXI веке войны выигрываются словами, а не пулями.

Mohamed S

Совсем не факт, что кто-то в ЮВА отворачивается от России. Все это опять негативная пропаганда.

Здесь наверняка американцы нажали на нужные кнопки.

Richard C

А что касается недавних нападений в Крыму, то эти хорошо организованные диверсии явно были совершены с помощью иностранного государства и осуществлены группой высоко оплачиваемых иностранных наемников/бывших солдат из США, Великобритании и Австралии. Россия должна рассмотреть вопрос о казни трех осужденных иностранных наемников в тюрьме, чтобы подать остальным пример так, как говорят китайцы: "убей цыпленка, чтобы предупредить обезьяну". Точно так же пришло время Путину выступить с последним предупреждением США/НАТО: "Держитесь подальше от украинского военного конфликта". Иначе США/НАТО будут нести ответственность за последствия гигантской катастрофы, которая может произойти на Украине.

Brad A

Америка — это гегемонистское государство. И они не успокоятся, пока весь остальной мир не станет им подражать и будет представлять для них военную угрозу.

Так что же, Китаю и России остается только капитулировать?!

Sherwin L

США только и знают, что разжигают войны за рубежом и социальные конфликты у себя в стране. Чтобы достичь прогресса, они должны объединять людей, должны обеспечивать им уважение и безопасность. Только тогда мир признает их правоту. Только тогда люди встанут на их сторону. Но не в условиях войн и агрессии.