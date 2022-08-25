Военный аналитик назвал способ уничтожить американские ракеты на Украине

США могут в следующем пакете военной помощи предоставить Украине дальнобойные ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS), однако есть два способа их уничтожения. Их военный аналитик Михаил Ходаренок назвал в своем Telegram-канале.

Эксперт выразил уверенность, что нет смысла тревожиться по поводу американских ракет у Украины. Однако, по его словам, стоит научиться им противостоять. Ходаренок заявил, что один из способов противодействия — уничтожить вооружения вместе с их операторами.

Он добавил, что для того, чтобы пресечь использования противником этих вооружений, стоит сместить фронт вглубь центральных регионов Украины, «чтобы ракеты физически не могли пролететь 300 километров и поразить какие-то важные цели».

США могут передать Украине ракеты Army TACtical Missile System дальностью от 140 до 300 километров и боеприпас M982 Excalibur дальностью 30-60 километров.