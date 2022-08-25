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Военное обозрение

Польское СМИ проанализировало ход позиционных боев на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время специальная операция, проводимая Россией на Украине, по версии польского издания Defence24, приняла формы позиционных сражений, в которых ни одна из сторон не может добиться решающего успеха.

Как известно, одной из важнейших задач западной и украинской прессы сейчас является сохранение в сознании европейского обывателя иллюзии о том, что «победа Украины» близится и вскоре будет достигнута. Поэтому, несмотря на то, что за полгода спецоперации Россия и республики Донбасса освободили огромные территории (например, полностью - ЛНР), западные СМИ продолжают писать о провале спецоперации, якобы очень тяжелом положении российских войск.

Однако даже такое издание как Defence24 было вынуждено признать, что российские войска медленно продвигаются на запад, дойдя до Соледара и Артемовска (Бахмута). Главной причиной продвижения польский автор считает преимущество российской армии в авиации и артиллерии.

Издание подчеркивает, что все населенные пункты на Донбассе превратились в укрепленные районы с линией окопов и минных полей. Украинская армия держится за них. Оперативного прорыва нет, продвижение осуществляется очень медленно. Польская пресса подчеркивает наличие больших потерь от корректируемого беспилотниками артиллерийского огня с обеих сторон.

Кроме того, есть еще один интересный момент – классическая разведка заменяется разведкой с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обе стороны, к примеру, используют китайские дроны DJI Mavic, причем даже на ротном и взводном уровнях. Неправильное использование украинской армией оперативных резервов привело к сдаче Лисичанска. Но в целом ход боев определяют конкретные подразделения, действующие на определенных участках фронта.

Атакующая сторона достигает успехов, считает польский автор, благодаря тотальной артиллерийской зачистке территории, на которую направлено наступление. Постоянно ощущается потребность в вооружении, военной технике, оборудовании. Например, недавно в результате российской атаки было уничтожено большое количество ноутбуков, планшетов и дронов одного из националистических батальонов ВСУ, соответственно, подразделение осталось без возможности ведения полноценной разведки с БПЛА.

Польское издание обращает внимание и на неограниченные ресурсные возможности российской артиллерии с точки зрения снабжения боеприпасами.

Артиллерийские дуэли влекут за собой большое количество погибших и относительно малое количество пленных. Решающее значение приобретает огневая мощность – и это не только классическая артиллерия, но и танковые орудия. Артиллерийским огнем поражаются группы пехоты и техники. Западные СМИ уже не скрывают факт широкого применения мин, в том числе и производства стран НАТО, украинской стороной. Район Опытный под Донецком, указывает польская пресса, должен был быть заминирован магнитными противотанковыми французскими минами HPD-2A2.

Наиболее тревожная обстановка для ВСУ складывается в районе Авдеевки и Марьинки, где расположены сильно укрепленные украинские позиции. Если российские войска прорвут здесь оборону противника, то это станет страшным ударом по дальнейшей обороноспособности ВСУ на данном направлении.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
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БПЛА
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