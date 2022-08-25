Шойгу заявил, что военно-биологическая программа США несет прямую угрозу странам ШОС

По словам главы Минобороны РФ, документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. Пентагон финансировал работу более 30 биолабораторий на территории Украины, в которых разрабатывались компоненты биологического оружия, такие действия несут прямую угрозу странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

В рамках этой программы, отметил он, "разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки". "Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - подчеркнул министр обороны РФ.