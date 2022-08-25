Этот метод военной подготовки в США перевернет ситуацию на поле боя

Как Метавселенная произведет переворот на поле боя

Военные теперь могут тренировать личный состав в виртуальных боях с врагами в Метавселенной. Это похоже на многопользовательскую видеоигру, пишет TNI. Дополненная реальность уже давно активно используется в военной подготовке американских солдат.

Гириш Линганна (Girish Linganna)

Метавселенная как технология интересна не только гигантам Кремниевой долины. Искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность также могут использоваться в привычной для армии США военной подготовке. Американские пилоты уже пользуются очками дополненной реальности (например, Microsoft HoloLens), отрабатывая навыки воздушного боя, дозаправку, строй в воздухе и маневры.

Метавселенная — это "единый цифровой мир, сочетающий в себе физическую, дополненную и виртуальную реальности". В ней пользователи смогут виртуально взаимодействовать с компьютерной средой и другими участниками. Насколько мы знаем, Метавселенная может стать следующим поколением интернета, своего рода ареной, где можно играть в игры, покупать цифровые товары, учиться, читать новости и знакомиться с новыми людьми.

Чтобы избежать сбоев, наверняка потребуется значительная вычислительная мощность. Текущие решения крайне затратны, потому что требуют огромного количества серверов или больших групп поддержки. Метавселенная очень зависит от передовых разработок в области виртуальной, дополненной и расширенной реальности. И приобретенные игровые навыки можно будет перенести на поле боя.

Для нужд обороны Метавселенная может использоваться по-разному. Она может объединить несколько уровней моделирования — топографию, спутниковые сети, интернет вещей и профессиональное мастерство. Она может радикально менять программное изображение местности без прямого контакта. Она может решать логистические и практические задачи в связи с масштабными учебными ситуациями. Ее можно внедрять повсеместно для синхронизации обучения, уделяя особое внимание погоде, местности и мобильности личного состава.

Сегодня военные могут тренировать личный состав в Метавселенной в виртуальных сражениях с врагами, которые чем-то напоминают многопользовательскую видеоигру.

Виртуальная и дополненная реальность уже стали регулярными элементами военной подготовки в США. Проект BlueShark, который позволяет морякам управлять кораблями и сотрудничать в виртуальной среде, был запущен в 2014 году Управлением военно-морских исследований и Институтом творческих технологий при Университете Южной Калифорнии. Еще один проект, Project Avenger, ВМС США развивают для подготовки пилотов. ВВС США используют виртуальную реальность для обучения летчиков навыкам пилотирования и отработки заданий. "Боинг" создал технологию дополненной реальности, благодаря которой механики могут попрактиковаться в ремонте перед тем, как ступить на борт настоящего самолета. Наконец, виртуальная реальность лечит ветеранов от хронической боли и посттравматического стресса.

Вот несколько реальных примеров. В декабре 2021 года ВВС США провели виртуальное собрание с 250 участниками из разных стран от США до Японии. Компания Improbable создала виртуальные поля сражений, где одновременно могут тренироваться до 10 000 британских солдат. Компания тоже сотрудничает с Министерством обороны США.

У Метавселенной огромный оборонный потенциал — отчасти потому, что военная подготовка дорого обходится государствам, а виртуальная реальность поможет решить финансовую проблему. Конечный продукт (будь то управление самолетом или беспилотником) не обязан быть гиперреалистичным, и это поможет снизить стоимость военной подготовки.

Однако эффективность новых военных систем сильно зависит от искусственного интеллекта (ИИ). В проекте Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) используется технология дополненной реальности Red6, в которой живой летчик-истребитель состязается с самолетом под управлением ИИ. Проект был запущен в октябре 2020 года, но с тех пор пилот-робот отточил навыки до такой степени, что всегда побеждает живого противника.

Другой проект DARPA, "Сенсорное ведение задачи", направлен на создание помощника с искусственным интеллектом, который следит за действиями войск и контролирует их. В отличие от технологии дополненной реальности "Боинга", которая работает лишь в определенных условиях, "Сенсорное ведение задачи" требует, чтобы система постоянно "следила" за реальной средой и была в курсе дела.

В ходе масштабных учений 2021 года LSE 21 объединились новые оперативные концепции ВМС США и Корпуса морской пехоты. В них приняли участие 25 000 участников из семнадцати часовых поясов: некоторые на тактическом уровне с двадцати пяти кораблей в море или в порту, некоторые на штабном уровне из оперативных центров ВМФ или морской пехоты, а некоторые ударные группы, разбросанные по всему миру, подключились прямо во время выполнения задания.

Заместитель командующего ВМС США вице-адмирал Джим Килби (Jim Kilby) сообщил журналистам, что на учениях используются самолеты Learjet, оснащенные специальными контейнерами, которые имитируют на корабельных радарах подлет ракет. Целый день обучения может пойти насмарку, если бортовой оператор отреагирует неверно, если капсула выйдет из строя или если самолету потребуется дозаправка. Умножьте это на двадцать пять кораблей, участвующих в LSE 21, и поразитесь, насколько сложно проводить учения такого масштаба в режиме реального времени.

К возможностям Метавселенной также присматриваются Китай и Индия. По словам эксперта ВВС США Джоша Боумена (Josh Bowman), специалиста по авиационной и космической отрасли Азии, в будущем Метавселенная может стать альтернативным полем боя.

Гириш Линганна — аналитик оборонной и аэрокосмической отрасли и директор компании ADD Engineering Components