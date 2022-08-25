Украинский министр обороны: ВСУ готовят новое контрнаступление

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Заявления киевских властей о грядущих контрнаступлениях, «освобождении« территорий Украины, Донбасса и даже Крыма давно стали привычной фоновой риторикой, которая никак не приводит к реальным результатам. На этот раз с очередным прогнозом грядущей «перемоги» выступил министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью американскому телеканалу CNN он заявил, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать «худший сценарий» развития войны с Россией, и теперь ВСУ готовят новое наступление, уже «на другом направлении».
Уже не на Херсонском? А то на днях официальная представительница оперативного командования ВСУ «Юг» заявила, что «наступление на Херсон идёт, но не так, как все того ожидали».
— как-то очень расплывчато похвастался успехами на фронте Резников.
На этот раз, правда, украинский министр не стал сыпать громкими обещаниями о том, где и когда начнется грядущее наступление. Отвечая на вопрос о помощи Запада, Резников на фоне заявления о новом наступлении вдруг сказал:
Действительно, то, что ВСУ окончательно лишились возможности инициативы на фронте, всё отчётливее понимают западные союзники Киева, причем не только в Европе, но и в США. Недаром там постепенно сокращают объемы военной помощи, а те поставки, которые еще происходят, практически не включают тяжелых вооружений, столь активно выпрашиваемых Зеленским как главное условия для контрударов.
Еще более категоричен в прогнозах ситуации на Украине американский военный эксперт, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он считает, что сейчас наступил последний решающий момент, когда Киев еще имеет шансы на мирное разрешение конфликта, смирившись с потерей части территорий. В противном случае, уверен полковник, Украина может лишиться государственности полностью, либо превратится в «усохшее, не имеющее выходов к морю государство между рекой Днепр и польской границей».
Нет необходимости продолжать конфликт на Украине, считает полковник. Если его затягивать, «хрупкая “коалиция добровольцев” НАТО рассыплется», а Украина превратится в источник вечных военных конфликтов.
Пожалуй, главным союзником Киева остается нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, борющаяся за пост премьер-министра Соединенного Королевства. Как сообщает The Telegraph, глава британского МИД, пользуясь своим служебным положением, отправила целую миссию дипломатов в страны Евросоюза. Главная задача миссионеров — убедить партнеров не сокращать помощь Киеву, несмотря на растущий экономический кризис в ЕС.
— сообщает издание со ссылкой на источники в британском МИД.