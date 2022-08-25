Украинский министр обороны: ВСУ готовят новое контрнаступление

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Заявления киевских властей о грядущих контрнаступлениях, «освобождении« территорий Украины, Донбасса и даже Крыма давно стали привычной фоновой риторикой, которая никак не приводит к реальным результатам. На этот раз с очередным прогнозом грядущей «перемоги» выступил министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью американскому телеканалу CNN он заявил, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать «худший сценарий» развития войны с Россией, и теперь ВСУ готовят новое наступление, уже «на другом направлении».

Уже не на Херсонском? А то на днях официальная представительница оперативного командования ВСУ «Юг» заявила, что «наступление на Херсон идёт, но не так, как все того ожидали».

Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов

— как-то очень расплывчато похвастался успехами на фронте Резников.

На этот раз, правда, украинский министр не стал сыпать громкими обещаниями о том, где и когда начнется грядущее наступление. Отвечая на вопрос о помощи Запада, Резников на фоне заявления о новом наступлении вдруг сказал:

Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и нам нужно работать с этой угрозой… Потому что это очень, очень опасно для нас.

Действительно, то, что ВСУ окончательно лишились возможности инициативы на фронте, всё отчётливее понимают западные союзники Киева, причем не только в Европе, но и в США. Недаром там постепенно сокращают объемы военной помощи, а те поставки, которые еще происходят, практически не включают тяжелых вооружений, столь активно выпрашиваемых Зеленским как главное условия для контрударов.

Еще более категоричен в прогнозах ситуации на Украине американский военный эксперт, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он считает, что сейчас наступил последний решающий момент, когда Киев еще имеет шансы на мирное разрешение конфликта, смирившись с потерей части территорий. В противном случае, уверен полковник, Украина может лишиться государственности полностью, либо превратится в «усохшее, не имеющее выходов к морю государство между рекой Днепр и польской границей».

Нет необходимости продолжать конфликт на Украине, считает полковник. Если его затягивать, «хрупкая “коалиция добровольцев” НАТО рассыплется», а Украина превратится в источник вечных военных конфликтов.

Пожалуй, главным союзником Киева остается нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, борющаяся за пост премьер-министра Соединенного Королевства. Как сообщает The Telegraph, глава британского МИД, пользуясь своим служебным положением, отправила целую миссию дипломатов в страны Евросоюза. Главная задача миссионеров — убедить партнеров не сокращать помощь Киеву, несмотря на растущий экономический кризис в ЕС.

Британским посланникам было поручено доказать, что цена, которая позволит России одержать победу над Украиной, будет больше, нежели растущие счета

— сообщает издание со ссылкой на источники в британском МИД.